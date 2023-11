Taxista le cobró 1000 dólares; modelo narra lo que pasó rumbo al GP de México

La modelo colombiana, Sara Orrego, hizo una denuncia pública en redes sociales para que a nadie le vuelva a ocurrir lo que le pasó, luego de que un taxista de la CDMX le cobrara mil dólares por llevarla al Gran Premio de México 2023 de la Fórmula Uno. En el video detalló cómo ocurrieron los hechos.

Después de trabajar para una marca en Guadalajara, la modelo viajó a la CDMX. Para ir al Gran Premio de México 2023 solicitaron un servicio de taxi de una plataforma digital, pero los dejó en la puerta equivocada.

Ante ello, solicitaron otro servicio, pero indicó que no había unidades disponibles.

“Al frente estaba parqueado un taxi. Demasiada confiada y nunca ando con efectivo. Le preguntamos al señor, ‘no traemos efectivo, ¿nos puede llevar hasta la puerta 12, tiene para hacerle pago por Paypal o pago por tarjeta? Él dijo ‘sí, tengo terminal’, tenía tres terminales”, contó.

Para llegar a la puerta a dónde accederían a las instalaciones tardaron cinco minutos y el conductor del taxi de la CDMX les comentó que les iba a cobrar 80 pesos.

“La actitud de él estaba súper rara, no nos dejó en la puerta 12 sino en la 13, más atrás donde solo había una policía, no nos quería llevar hasta la puerta 12 y nos decía ‘aquí porque a mí me multan, no me puedo parar en cualquier lado’, mencionó.

“Le pasé mi tarjeta de EU y esa tarjeta no quiso pasar, ‘¿no tienes otra tarjeta?’. Le pasé mi otra tarjeta de BanColombia, confié en el señor. Él señor nos hizo bajar del carro, tenía una actitud súper rara

Nos había dejado en la puerta 13, mientras cargaba el Datafono (terminal) miramos qué hacer, me llega un mensaje a mi correo ‘usted acaba de hacer una compra por 4 millones 200’, son mil dólares o 18 mil pesos mexicanos.

Super asustada le enseño a mi novio, en silencio, amor, mira lo que me acaba de llegar, él me dijo ‘nos están robando en la cara’.

Le dije ‘señor, déjenos aquí, déjenos aquí’ porque ya habíamos pasado la puerta 12… abrí la puerta del carro y salí corriendo, ah, porque mi novio me dijo ‘llama a la policía’. Entonces él se quedó dentro del carro, yo ‘¡policía!’, se acercó una policía y empezaron a llegar muchos policías.

La modelo colombiana indicó que el conductor del taxi de la CDMX se vio cohibido ante la situación y habló por teléfono. Momentos después, llegó otro taxista y dos personas más.

Llegó otra taxista, llegaron dos personas caminando y le llevaron 18 mil pesos en efectivo y él de ‘mire los 18 mil y me voy’.

– TE PUEDE INTERESAR: ¡Humildad al mil! Mexicana y peruana se elogian tras oro y plata en los Panamericanos

Mi novio: ‘usted metió dos tarjetas’, pues gracias a Dios en la tarjeta de EU no se hizo el cobro por los mil dólares que había cobrado, solamente en la de BanColombia se hizo el cobro, pero él la quería hacer en las dos.

Al final, el señor nos dio los 18 mil en efectivo, los policías nos ayudaron a revisar de que no fueran falsos y él súper apurado, se montó en el taxi con las personas que había llegado y se fueron como si nada.

Debería de haber una ley en donde al menos le pudieran inmovilizar el carro o quitarles las terminales para que no sigan estafando a las personas y, sobre todo, es muy triste los mensajes que me llegan, diciéndome que ‘es su culpa por tomar taxi’”, indicó Sara Orrego.