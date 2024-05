Consuelo Duval fue víctima de robo: perdió dinero en efectivo y joyas valuadas en más de medio millón de pesos mientras la conductora no estaba en su casa. El crimen fue cometido por su empleada doméstica, de nombre Lisandra Palma, quien se declaró culpable, pero la actriz le otorgó el perdón.

El robo sucedió en diciembre pasado. La protagonista de La Familia P’Luche demandó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien detuvo a la trabajadora y tras confirmar que ella fue la perpetradora del crimen se le impuso una pena de siete meses y 15 días por el delito de robo agravado.

En una entrevista que concedió a diferentes medios de comunicación, Consuelo Duval reveló que platicó con Lisandra Palma y al finalizar tomó la decisión de concederle el perdón para que fuera liberada y el proceso del pago de multas para la reparación del daño lo hiciera en libertad.



¿Por qué Consuelo Duval perdonó a la mujer que le robó?

La también actriz de doblaje mencionó que su inconsciente le dijo que tenía cierto grado de inocencia en el crimen, a pesar de haberse declarado culpable, por lo que decidió otorgarle el perdón.

“Ya se terminó para mí, tuve una charla con ella, la vi, aceptó su responsabilidad (…) en el fondo decía que tenía alguito de inocencia, respondió que no, que era culpable (…) me dolió el corazón, lo que sigue ya no es de mi incumbencia, pero la perdoné, por eso está afuera (de la cárcel)”.

Además compartió que la empleada doméstica tiene un hijo y esa fue otra de las razones que la llevaron a perdonarla para que quedara en libertad y pudiera hacerse cargo del menor.



¿Cómo fue el robo a la casa de Consuelo Duval?

Consuelo Duval dio detalles de cómo fue el robo en su casa. Según su testimonio, ella fue agredida por la persona que cuida a sus mascotas, quien estaba coludido con otra persona y su empleada doméstica.

Ellos amarraron a los perros y los encerraron mientras llevaban a cabo el crimen, y dijo que no solo se llevaron objetos de altos precios, también artículos que ella les dio un valor sentimental.

Consuelo Duval defiende a Lucerito Mijares ante ‘chistes’ de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y ‘La Estaca’

Eduardo Videgaray, su esposa Sofía Rivera y José Ramón San Cristobal hicieron “chistes” sobre el físico de Lucerito Mijares y su parecido con su papá, el cantante Manuel Mijares.

Ante las burlas, Lucero salió en defensa de su hija y pidió que “cancelaran” a los conductores del programa Qué Importa después de que los presentadores emitieran disculpas públicas.

Diferentes famosos salieron en defensa de la joven cantante, como Mía Rubín y su mamá Andrea Legarreta. A la lista se sumó Consuelo Duval, quien dijo lo siguiente en un encuentro con la prensa:

“Necesitas ser muy estúpido para emitir un comentario de ese tamaño sin saber y sin imaginar que va a traer unas consecuencias como las que trajo”.