La polémica entre Lucero y los conductores del programa ¡Qué Importa! es un tema del que se sigue hablando y el cual Sofía Rivera Torres, una de las involucradas, retomó en una reciente entrevista.

Aunque aceptó que sus comentarios no fueron los mejores, también arremetió contra la mamá de Lucerito Mijares, joven sobre la que hizo comentarios inapropiados relacionados con su apariencia.

En días pasados, la también actriz asistió a una entrevista con Adela Micha para su programa La Saga, en donde la periodista le cuestionó los comentarios que vertió sobre la joven de 19 años y el porqué, si ha trabajado de cerca con Lucero y Mijares, decidió expresarse de esa forma.



Sofía Rivera Torres acepta comentarios fuera de lugar sobre Lucerito, pero los justifica

“Quizá nos equivocamos en la forma, de pronto en el foro se te va en vivo”, y agregó que “A nosotros también nos dolió que les haya molestado, no era nuestra intención”.

Sin embargo, justificó el hecho de que tanto ella como Eduardo Videgaray y ‘La Estaca’ hablaran sobre el cuerpo y aspecto de una joven varios años menor que ellos por el hecho de que la misma Lucerito abordó el tema y dijo no importarle.

“Tú tienes siempre que creerle a la persona, si la persona te está diciendo ‘a mí no me afecta’, yo lo tomo con humor, yo me puedo reír de esto; a mí me parecería una discriminación no creerle y no hablar de ella”, declaró la presentadora.



¿Qué dijo Sofía Rivera sobre la ‘cancelación’ de Lucero?

La exconcursante de La Casa de los Famosos México también abordó el tema sobre la cultura de la cancelación con Adela Micha, y aprovechó para asegurar que Lucero también se ha equivocado, por lo que, a su criterio, no es la indicada para ‘cancelarla’.

“¿Con qué autoridad? Todos han tenido sus deslices. Lucero mamá sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos, nadie la canceló cuando ella la regó, cuando ella cometió un error; cometimos un error, nos equivocamos y cometimos una disculpa”, mencionó.

A pesar de esta crítica, dijo que entiende la postura de la cantante al defender a su hija, aunque también habló sobre el ‘privilegio’ de Lucerito al tener papás famosos que la defiendan.

“Yo como mamá también aplaudo lo que hizo Lucero, como mamá hizo lo que tenía que hacer. Pero cuando estás de este lado las personas no consideran que tú también eres hijo e hija de alguien y que yo no tengo papás superfamosos que mandan a sus millones de seguidores a atacarme”, sentenció.



Adela Micha defiende a Lucerito Mijares de comentarios de Sofía Rivera

En la misma entrevista, hubo un momento en el que Adela Micha cuestionó la actitud no solo de Rivera, también de sus compañeros en ¡Qué Importa!, al hacer comentarios inapropiados de una joven.

“A mí me parece que es una jovencita, que es una chavita, que apenas está dando a conocer en el ojo público que es muy fuerte y que sí se vieron muy manchados”, mencionó la titular de La Saga.

En el clip, que se ha viralizado en redes sociales, se le ve a Micha cuestionando el tipo de ‘humor’ que ellos utilizaron; supuestamente era ‘ácido’, pero la misma Adela aceptó que ellos sobrepasaron el límite, y no debían expresarse de esa forma.

“Me extrañó de ti porque tú tienes un discurso feminista y se me hizo raro (…) una cosa es el humor ácido que yo celebro muchísimo, a mí el humor negro y ácido me encantan, (pero) (…) se me hizo manchado. ¿Por qué no te metes conmigo? O sea, (por qué no) te machas con una persona más grande, más fuerte, más hecha, más entera”, dijo.



¿Qué dijo Sofía Rivera de Lucerito Mijares?

El pasado 26 de abril, Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón Sancristóbal ‘La Estaca’ hicieron un segmento en su programa de televisión ¡Qué importa! en el que hablaron de Lucerito Mijares y el parecido que tiene con su papá.

La que hizo más comentarios fue Rivera Torres, quien en tono burlón se refirió no solo al aspecto físico de la joven con su papá, también de su voz.

“Mira, se parece a Mijares pero canta como Lucero. Dios quita… y Dios quita otra vez (…) Mijares todavía ni se muere, ya reencarnó en su hija, terrible”, comentó la conductora, mientras Videgaray y ‘La Estaca’ se reían.

Después, pasaron unas declaraciones donde la actriz de El Mago aseguró que en ocasiones la llegaban a confundir con un chico, lo cual no le molesta y, en cambio, le daba risa. Esto no lo pasaron por alto y aprovecharon para lanzar ‘chistes’ que, en realidad, fueron comentarios inapropiados.



“Mira, eso tiene sus ventajas: si hay fila para el baño de mujeres (que cuándo no hay) entras al baño de hombres y nadie te dice nada. A mí me gustaría”, dijo entre risas Torres Rivera, quien además comparó a la hija de Lucero y Mijares con Wendy Guevara, influencer transgénero con la que convivió Sofía en La Casa de los Famosos México.

“No te preocupes, Lucerito, no estás sola, o sea Wendy Guevara pasa algo muy parecido todo el tiempo, así que estás en muy buena compañía, hermana”, finaliza su participación.