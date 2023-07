“Vengo a cumplir con lo que se me encomendó”, aseguró Jaime Lozano

Con la confianza de obtener el pase a la siguiente ronda, Jaime Lozano expresó su deseo por obtener el campeonato de la Copa Oro, donde la Selección Mexicana se medirá ante Costa Rica por los Cuartos de Final, sin embargo, es consciente de que no tiene la continuidad asegurada con el Tri.

A veces la vida no es justa, el futbol tampoco, no olvidemos las palabras con las que yo llegué al CAR; vine por la Copa Oro, tratamos desde el primer partido cambiarle la cara a una Selección, yo vengo paso a paso a cumplir con lo que se me encomendó y como lo comenté en su momento, no hubiera aceptado sino hubiera confiado en la gente que está hoy”.

México volverá a contar con la presencia de César Montes tras cumplir la sanción impuesta por Concacaf, jugador al que Lozano considera ‘garantía’:

Siempre tener a César Montes es una garantía; viene de un nivel competitivo por estar en Europa”.

Por su parte, el estratega Tricolor no dudó en expresar con claridad el agradecimiento que tiene con los seleccionados debido al ‘respaldo’ que le dan dentro de la cancha,

A mí me dijeron vas a la Copa Oro, si están hablando con gente están en todo su derecho. Agradezco a los jugadores que se han sentido identificados con la manera en que competimos, la forma de respaldar a un técnico es en el campo, me siento agradecido y bendecido por estar en la Selección Nacional”.

“Costa Rica viene de menos a más”, Jaime Lozano

Hablando del rival en turno, Lozano expresó que no considera que los centroamericanos vayan a imponer un estilo defensivo el próximo sábado 8 de julio cuando se enfrenten por el boleto a Semifinales:

Costa Rica ha venido de menos a más, ha venido probando, a veces por lesión. Espero dos equipos que van a tratar de mostrar su mejor nivel de futbol, no veo a ningún equipo que se tire atrás, va a ser un partido lindo de ver y ojalá que lo gane México”.

Orbelín Pineda habla de Costa Rica

El mediocampista del AEK de Atenas (Grecia) expresó su sentir respecto al rol que Costa Rica tomará, mismos que buscarán cambiar las 6 eliminaciones propinadas por México en Copa Oro desde la edición de 1991:

No va a ser un partido fácil mañana, ellos han demostrado que tienen muchas ganas de cambiar la historia, nosotros con nuestra planeación de juego cómo se espera”.

Para finalizar, el ‘Maguito’ hizo público su reconocimiento hacia la Selección Mexicana Sub 23, misma que consiguió el Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 tras vencer 2-1 al conjunto costarricense:

Hay muchísimo talento en México, al final lo más importante es que se puedan ir a Europa más jóvenes. Quiero felicitar al Profe Espinoza, es un gran técnico, me da gusto la medalla porque él y toda la delegación que estaban ahí lo merecen”.