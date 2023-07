Chivas busca un refuerzo de impacto

Chivas dio uno de los bombazos en este mercado de fichajes al anunciar la llegada de Erick Gutiérrez. A pesar de ello, Veljko Paunovic reveló que buscan un refuerzo más en el equipo y explicó las características que buscan de él. Erick Gutiérrez no jugará este sábado.

“Lo que quiero es un jugador impactante. En otros equipos donde me ha tocado describir ese rol, en temporadas largas, lo llamo el jugador 20, una combinación de entre 20 goles y asistencias. Eso obviamente en un torneo tan corto quizá es una cifra muy alta, pero un jugador 10 o 12, combinación, teniendo impacto. Un jugador con impacto es fundamental, aunque el equipo marca goles y sorprende, creo que nos enriqueceríamos muchísimo con un perfil así”, dijo Veljko Paunovic.

El técnico de Chivas detalló lo que podrá aportar Érick Gutiérrez como jugador del Guadalajara.

“Obviamente Erick nos ayudará muchísimo en cuanto a posesión de balón, salida desde el saque de meta y desde la línea de atrás, son cosas que debemos mejorar y están pendientes. Por lo tanto, con su compostura, su calidad técnica, visión de juego nos puede ayudar muchísimo y no solo ahí, sino en campo contrario sostener la amenaza sobre la portería rival, donde puede ser incluso el jugador del último pase”, apuntó.

‘Pauno’ descartó a Gutiérrez para el partido ante el Atlético de San Luis por dos razones.

“Hay dos asuntos qué hay que considerar, primero es el tema del transfer que todavía no ha llegado. Para este partido Érick no va estar debido principalmente a eso y esperamos que este para el partido del jueves, depende del tema administrativo. El segundo asunto es el estado físico, ha estado mucho tiempo alejado y si no está en su mejor forma física, pero trabajamos con él a diario para que cuanto antes esté en condiciones físicas aceptables para retos del juego y el nivel que va encontrar aquí con equipos bastante avanzados en ese aspecto. No queremos perderlo por una lesión y alargar ese proceso”, explicó Veljko Paunovic.