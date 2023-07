Después de que Andrés Manuel López Obrador ‘destapara’ a Xóchitl Gálvez como la posible candidata de la oposición a la Presidencia, la senadora advirtió que las declaraciones del presidente solo buscan incitar una ‘ola de odio’ en su contra.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Gálvez respondió a los señalamientos del mandatario y dijo que solo pretende su desprestigio: “Me perjudica porque va a iniciar una oleada de odio, van a intentar destrozarme, desprestigiarme, todos se van a venir contra mí”.

Además, lamentó que López Obrador afirmara en su ‘mañanera’ que su supuesta postulación en el Frente Amplio fuera por dedazo y recalcó que “yo no estoy aquí por un hombre a mi lado, yo estoy aquí por mérito propio”.

“La verdad me parece lamentable, el presidente no respeta a las mujeres, ni siquiera las mujeres que él mismo promueve y se asusta conmigo porque soy una mujer independiente y quiero decir que en mi vida nadie me ha regalado nada”, sentenció.

Ante esto, la legisladora recordó que siempre ha tenido que luchar contra hombres como López Obrador, por lo que, dijo, su fortaleza es el apoyo de los ciudadanos.

“Es impresionante lo que los ciudadanos han hecho para que yo esté aquí, ya hay más de 50 mil personas dispuestas a conseguir firmas y yo voy a aguantar, voy a aguantar (…) de esos me he encontrado muchos en mi vida y afortunadamente he salido avante”, añadió.

¿’Dedazo’ en presunta candidatura de Xóchitl Gálvez?

El presidente López Obrador reveló este lunes 3 de julio que la senadora fue la elegida para ser la representante de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo año.

Según López Obrador, en estas consultas también participaron los dueños de medios de comunicación y el grupo de “intelectuales orgánicos”, entre los que están Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze.