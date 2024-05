Gol anulado al Bayern Múnich provoca escándalo en Champions

By

Un gol anulado al Bayern Múnich, en la última jugada de la Semifinal de vuelta de la Champions League 2024 ante el Real Madrid, provocó un escándalo, ya que el propio abanderado se disculpó con el defensa Matthijs de Ligt por equivocarse al señalar un fuera de lugar previo a su anotación, lo que provocó que el árbitro pitara antes del remate del neerlandés.



¿ESTUVO BIEN ANULADO EL GOL AL BAYERN MÚNICH?

En el último minuto del partido entre Real Madrid y Bayern Múnich, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, los alemanes se lanzaron al ataque en busca del gol que les diera el empate y alargara la serie a los tiempos extra, ahí Aleksandar Pavlovic bajó el balón dentro del área para Matthijs de Ligt, cuando sonó un silbatazo del árbitro Szymon Marciniak indicando un fuera de lugar, que era inexistente, ya que Antonio Rüdiger habilitaba al alemán.

Pero aún así, el defensa neerlandés de los bávaros remató y terminó convirtiendo la anotación que significaba la igualada en el marcador, aunque técnicamente su gol fue bien invalidado por la marcación previa, las protestas llegaron por parte de jugadores y cuerpo técnico del Bayern Múnich, provocando un gran escándalo al finalizar el juego.

EL ÁRBITRO APLICÓ UN CRITERIO DIFERENTE

La situación que reclamaba el conjunto alemán fue la disparidad de criterios del árbitro, ya que, en el segundo gol de Joselu para el Real Madrid, permitió finalizar la jugada con gol del cuadro merengue, aunque en un principio se había señalado también fuera de juego, el silbante dejó correr y posteriormente permitió que el VAR revisara la jugada hasta que se validara la anotación.

EL ABANDERADO SE DISCULPÓ CON DE LIGT

Ya en la zona mixta tras el partido, Matthijs de Ligt estalló contra el arbitraje por el gol anulado al Bayern Múnich e incluso reveló que el abanderado que señaló el fuera de lugar en la polémica jugada, se disculpó con él por haberse equivocado.

Si es fuera de juego o no yo no lo sé, pero tienes que revisarlo después. Si no llegas a revisarlo, ¿cómo puedes saberlo? El segundo gol de Joselu también es casi fuera de juego. Y si hubiese pitado, la jugada hubiese quedado anulada. Ahí está la diferencia. Es una vergüenza”, comentó.

“Me dijo ‘lo siento, cometí un error’”, sentenció un Matthijs de Ligt visiblemente molesto por el resultado que privó a su equipo de pelear por el boleto a la Final de la Champions League 2024 ante el Borussia Dortmund.