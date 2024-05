En Monterrey piden un alto a la violencia, incluso de jugadores

El técnico de Monterrey, Fernando Ortiz, hizo un llamado a toda la afición e incluso a sus mismos jugadores de no incitar a la violencia, teniendo como antecedente lo ocurrido entre Maxi Meza con Stefan Medina al término del cotejo ante Columbus en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Creo que es algo que ya no tendría que haber ese tipo de situaciones. Ni defiendo ni avalo lo que han hecho Maxi y Stefan. Son calenturas del momento que a veces es difícil controlar.

He estado de ese lado y a veces supera las emociones, pero algo que ellos ya han hablado no era nada en particular, solamente sucedió lo que quedó ahí, lo que ustedes vieron, pero en líneas generales creo que no tendría que haber más violencia en ninguna parte del mundo”, dijo.

El técnico del Monterrey señaló que, pese a las ausencias en Tigres, le preocupa toda la plantilla auriazul al contar con elementos de bastante experiencia en estas instancias.

“Voy a hablar por mí. A mí no me preocupa un nombre individual, sino me preocupa todo un equipo. Si bien son jugadores que en este tipo de partido o en series de Liguilla quizás hacen diferencia con lo que usted menciona, yo veo en general. Me preocupa todo Tigres. También tiene jugadores para reemplazar lo que hoy no cuenta el técnico y me preocupa más eso. No hago enfoque de lo que un jugador puede llegar a determinar o no”, comentó.

Monterrey también tendrá sus bajas, como las de Sebastián Vegas y Erick Aguirre por lesión

Fernando Ortiz destacó que tiene todas las ganas de poder acabar con la malaria y meterse en la historia del club albiazul, aunque remarcó que en caso de perder no tiene idea de que ocurrirá a futuro en el banquillo rayado.

“Me siento bien, me siento ilusionado, con muchas ganas de poder romper esas rachas. Creo que es algo que en lo personal me encantaría, pero vuelvo a insistir, tenemos que hacer una serie inteligente para poder sacar esa ventaja deportiva. No soy quién para determinar esa pregunta. No soy quién para decir quién va a determinar mi futuro. Yo soy el entrenador de hoy en día y estoy enfocado en esta serie”, comentó.

Tigres es dominante en las más recientes cuatro eliminatorias frente al acérrimo rival, emparejando la estadística (4-4), por lo que esta llave desemparejará las cosas.