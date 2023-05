El secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, rechazó que se reunirá con el presidente de su partido, Mario Delgado, próximamente.

Al ser cuestionado si sostendrán un encuentro, Ebrard sostuvo que prefiere esperar un par de semanas, a que se cumpla la fecha que propuso Delgado.

“Ya me reuniré con él, pero el punto de fondo eran dos: uno es que tiene una carta desde diciembre en donde pedíamos que se citara a los que estamos participando para ponernos de acuerdo. No lo ha hecho, pero ya dijo que lo va a hacer en junio, entonces con eso me doy por enterado de que lo recibió”, sostuvo.

En cuanto a la comunicación que tiene con el presidente del partido, el secretario soltó que prefiere leerlo en los periódicos, para después insistir en que esperará para ver al mandatario guinda.

“Está bien que nos invite en junio, cosa que le propusimos hace medio año, pero está bien”, declaró el canciller. Además, agregó que “nos vemos en junio, está bien. Total faltan dos o tres semanas”.

Asimismo, Ebrard insistió en que se tiene que tener un proceso limpio para elegir al candidato presidencial, ya que se tiene que cuidar la imagen del partido.

“Las propuestas que hice son de sentido común para proteger al movimiento y su prestigio. Yo por mí, voy feliz, voy adelante en todo. Pero digo que cuidemos el proceso porque en Morena tenemos una obligación ética superior a los demás. Fijamos una vara muy alta y conviene cuidar el proceso”, sentenció.

Por otro lado, le respondió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien declaró que México está preparado para tener a una presidenta mujer.

Al respecto, el secretario afirmó que “siempre hemos estado preparados, yo no sé por qué lo dudaba”.