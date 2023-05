¿Quieres iniciar carrera en el servicio público? Hacienda abre esta vacante

By

La Secretaría de Hacienda abrió una vacante, por lo que el Gobierno de México lanzó la convocatoria anual de puestos del primer nivel de ingreso al sistema, dirigida a jóvenes que deseen ingresar al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Se trata del puesto de dictaminador especializado en Normas de Administración de Personal, el cual tiene una propuesta de salario de 22,229 pesos y es para laborar en la Unidad de Política y Control Presupuestario en la Ciudad de México.

¿Qué requisitos se piden para participar por la vacante?

Conocer el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.

Saber de Programas Gubernamentales.

Conocer de Procedimiento Administrativo.

Licenciatura o Profesional, terminado o pasante.

Preferentemente en Derecho o Administración.

Experiencia mínima de un año en Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencia Política y/o Ciencias Económicas.

Conocimiento del marco jurídica administrativo presupuestario, del proceso presupuestario del gasto público federal.

Conocimientos de la SHCP y de la APF.

Cultura Ética y Reglas de integridad e igualdad de género.

Se trata de un trabajo de horario mixto, para el cual se pide conocer de paquetería informática Word, Excel, Power Point y Outlook en nivel básico.

Estos son los requisitos de participación para la vacante

Persona de nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o persona extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.

No haber sido persona sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso.

Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro/a de algún culto.

No encontrarse como persona inhabilitada para el servicio público, ni con algún otro impedimento legal o administrativo, así como presentar y acreditar las evaluaciones que se indica para cada caso.

Para conocer toda la documentación requerida puedes consultar este enlace: vacante en Hacienda.

El registro de las personas interesadas y la revisión curricular comenzó el miércoles 10 de mayo y estará disponible hasta el 23 de mayo.

Los procesos de evaluación y la determinación de la persona seleccionada se llevarán a cabo del 24 de mayo al 7 de agosto.