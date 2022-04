Cruz Azul pedirá la inhabilitación de Jefferson Intriago

By

Ante la lesión que sufrió Carlos Rodríguez en el último duelo de liga disputado ante la escuadra de Mazatlán, la directiva de Cruz Azul ingresó de manera formal la solicitud ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol para intentar inhabilitar al jugador del cuadro mazatleco, Jefferson Intriago, pues Rodríguez estará fuera de actividad al menos seis semanas, tras la dura entrada que recibió por parte del ecuatoriano.

Me preocupa que la jugada no se dimensionó durante el mismo juego, nos queda claro cuando es una patada con mala intención y cuando es una patada para cortar y ojalá la gente que toma decisiones lo haga de buena manera porque esa no es forma de jugar”, expresó Juan Reynoso, técnico de La Máquina, en conferencia de prensa.

La molestia al interior del equipo de La Noria ha sido notable desde el viernes pasado, pues no se estuvo de acuerdo non que solamente se le haya mostrado el cartón amarillo a Intriago, razón por la que está apelando la decisión que tomó el silbante Erick Yair Miranda en el estadio del equipo de Mazatlán.

En caso de que Cruz Azul recupere a Rodríguez en el tiempo estimado, el mediocampista se perdería lo que resta de la fase regular del Clausura 2022 y probablemente no estaría en plenitud de condiciones para el inicio de la liguilla.