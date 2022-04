Pumas no especulará ante Cruz Azul, asegura Lillini

CIUDAD DE MÉXICO.- “Tenemos que buscar ganar”, así de claro fue Andrés Lillini a la hora de hablar sobre cómo van a encarar el duelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campones de la Concacaf ante Cruz Azul.

De momento, el cuadro felino gana la serie 2-1, pero esa ventaja es mínima ante un rival de cuidado, manifestó el timonel universitario.

Si vamos a ver qué hace Cruz Azul la vamos a pasar muy mal, creo que cada día mejoramos más desde el primer minuto, sin especulaciones”.

El equipo no quiere dejar pasar la oportunidad de llegar a las instancias finales de este torneo en el que ha participado en 11 ocasiones, tomando en cuenta también el formato anterior de competencia.

Pumas ganó las ediciones 1980, 1982 y 1989, con el nombre de Copa de Campeones de la Concacaf y vio acción en 1978, 1980, 1982, 1989, 1992, 2005, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2016-17 y 2022.

Con una ilusión muy grande, con una posibilidad que no queremos dejar pasar, hace mucho que venimos jugando, la ilusión es grande para devolverle al club lo que nos da, es una posibilidad ideal. Somos unos privilegiados de estar en estas instancias, a su vez con la presión de que no se nos escape, todos tenemos esta presión en esta instancia y de dar un paso a la recta final”, afirmó Lillini.

La Máquina llega mermada a este duelo, la baja más reciente es la de Carlos Rodríguez, a pesar de estas ausencias, Lillini afirmó que los cementeros cuentan con plantel suficiente para encarar este compromiso.

Aprovecho la ocasión para desear pronta recuperación a Carlos Rodríguez y Jesús Corona, cuando están dentro de una cancha se disfrutan, pasar por estas situaciones no debe ser fácil, les deseo que se recuperen bien y pronto. Son dos jugadores que… Jesús ya sabemos lo que es en la portería, pero no por dos jugadores pasa un equipo, la dinámica de Charly no la voy a descubrir yo, nos pasó a nosotros y no nos hemos resentido”, manifestó.

Por último, reconoció que al interior del grupo han valorado que el partido llegue a instancias críticas, y se dicen listos para ello.

Sí, los veo preparados (para sufrir), ya hemos pasado por varias. Es un equipo que, ante la adversidad, entre mejor es el oponente más saca la casta, mañana llevamos ventaja, pero será complicado, se va a dividir en momentos, va a haber momentos de Cruz Azul y nuestros, en los nuestros que es lo que hablamos, debemos ser determinantes, y saber contrarrestar a un rival de jerarquía y que tiene recambios. Este equipo está acostumbrado a momentos difíciles, a sacar el amor propio, mañana va a ser momento para poner todo en la cancha”, concluyó.