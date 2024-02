Con sólido pitcheo arribará Charros a León en el inicio de la semana cuatro de la LMS

By

Un sólido pitcheo conjugado con un buen bateo, ha sido la clave para que Charros de Jalisco Femenil se consagre en la cima de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), donde a pesar de los recientes descalabros siguen fuertes al interior del equipo, que hoy 15 de febrero arranca la semana cuatro visitando a Bravas de León en Guanajuato.

Yeraldine Carrión, se ha convertido en la lanzadora estelar de los jaliscienses y de paso se ha consagrado como la mejor pitcher de la liga y la rival a vencer de parte de las bateadoras de los otros conjuntos que participan en el campeonato.

Bajo esta premisa, Charros enfrentarán a unas Bravas que están ávidas de seguir sumando victorias después de lograr su primer par en la campaña el fin de semana pasado, situación que las tiene motivadas de cara a la segunda parte de la temporada de la LMS.

A dicho juego Charros arriba con una marca de 9 ganados por 3 perdidos, mientras que Bravas que jugará como local marcha con 2 victorias por 10 derrotas en el certamen.

Cabe señalar que la semana cuatro de la liga arranca este jueves 15 y finaliza el próximo domingo 18 de febrero con encuentros muy interesantes como el Olmecas ante Diablos y el Sultanes contra Águila de Veracruz.

Tabla de posiciones Liga Mexicana de Softbol. (Cortesía)

Partidos jueves 15 y viernes 16 de febrero:

-Charros Vs Bravas

-Diablos Vs Águila

-Sultanes Vs Olmecas

Partidos sábado 17 y domingo 18 de febrero:

-Bravas Vs Charros

-Olmevas Vs Diablos

-Sultanes Vs Águila