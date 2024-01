Lynne Marta, actriz de películas como Footloose, murió el pasado jueves a los 78 años en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su amigo Chris Saint-Hilaire a The Hollywood Reporter. Su legado consta de más de 3 décadas dedicada a la industria del entretenimiento con papeles en televisión y cine.

¿De qué murió Lynne Marta?

El allegado a la intérprete aseguró que Marta luchó contra una enfermedad. Aunque no se dio a conocer la parte de su cuerpo, detalló que las complicaciones en su salud se derivaron del cáncer.

Su fallecimiento ocurrió a pocas semanas de la muerte de su expareja y con quien compartió créditos en Starsky & Hutch, David Soul, quien murió el 4 de enero a los 80 años.

¿Quién fue Lynne Marta?

Lynne nació el 30 de octubre de 1945 en Somerville, Nueva Jersey. Su carrera comenzó en el programa de danza The Lloyd Thaxton Show, tras el cual fue contratada en 1966 para apariciones en Gidget y The Monkees.

Se le conoce por darle vida a Lulu Warnicker, la tía de Ren (Kevin Bacon) en Footloose (1984) y a Elma, la socia de un terrateniente (Robert Duvall) que llama la atención de un titular de un cazarrecompensas (Clint Eastwood) en Joe Kidd (1972).

Además, formó parte de los créditos en series y producciones como The Mod Squad, The Rookies, Charlie’s Angels, The FBI, Dan August, Barnaby Jones, Days of Our Lives, Medical Center y Law & Order.

Su trayectoria incluyó varios proyectos en el cine, por lo que actuó en las películas Red Sky at Morning (1971), Help Me… I’m Possessed (1974), Blood Beach (1980), Three Men and a Little Lady (1990), Time of Fear (2002). Su último papel fue en 2004 en el filme American Dreams como una asistente.

Uno de los episodios más traumáticos en su vida fue el 18 de julio de 1989, cuando fue testigo del asesinato de la actriz Rebecca Schaeffer luego de que un fan (Robert John Bardo) le disparara afuera de su casa. Testificó en el juicio como su vecina al asegurar haber escuchado los balazos.