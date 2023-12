El Arca de Noé II

By

Hace seis años, el candidato Andrés Manuel López Obrador incorporó a su campaña por la Presidencia a personajes cuya ideología y antecedentes no correspondían a su movimiento. Se impuso el pragmatismo; era tiempo de sumar y multiplicar, no de restar. Además, era necesaria una respuesta a la campaña de la mafia del poder que lo pintaba como un peligro para México. Fue así que invitó a subir lo que en su momento llamé El Arca de Noé, por la variedad de especímenes que treparon. Fue una lista larga, bastará que recordemos los nombres de tres: Germán Martínez Cázares, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Romo. Después del triunfo, los premiaría con cargos en el gabinete: director del IMSS, secretaria de Gobernación y jefe de la Oficina de la Presidencia. Ocurrió lo que todos sabemos: bajaron del Arca. Martínez Cázares se convirtió en vengativo crítico.

Navegantes

Seis años después, Morena y aliados gobiernan en 23 estados de la República y tienen la mayoría en el Congreso federal. El presidente López Obrador mantiene un alto índice de aprobación a 10 meses de que concluya su mandato. La oposición sigue disminuida, va en reversa su candidata Xóchitl Gálvez. El último revés que sufrió fue de Movimiento Ciudadano: rechazó una alianza. Los medios de comunicación son leales a sus intereses: no hay billetes, hay ataques. No tiene necesidad Claudia Sheinbaum de la compañía de 17 notables que la acompañen en la campaña. Sin embargo, aunque no son necesarios, tranquiliza la presencia de algunos perfiles como Ramón de la Fuente, Gerardo Esquivel, Susana Harp, Violeta Vázquez-Rojas. Otros, como Javier Corral, resultan incomprensibles. Ya veremos quién será el primero en saltar al agua.

Candidato Arcoíris

Algunos de los consejeros del INE reaccionaron indignados cuando el asesinato del magistrade Ociel Baena, quien, incluso, fue aspirante a formar parte del Consejo. Ahora se verán enfrentados a su verdadera conciencia cuando aprueben, o rechacen, que un miembro de la comunidad LGBTIQ, Roberto Carlos Félix López, ocupe el cargo de secretario ejecutivo. Es el de mayor jerarquía en el instituto. En la actualidad es jefe de Oficina de la propia Secretaría Ejecutiva. También se ha desempeñado como coordinador estratégico y secretario técnico de la presidencia del Consejo. Lo propone la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya antes votaron en contra de otro candidato, Flavio Cienfuegos. La única causa por la que vetarían a Félix López sería porque es gay o por el temor de ciertos consejeros a que llegue a revisar los probables negocios que hicieron con Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo.

Spotify

Quedarse sin chamba siempre es una mala experiencia pero en vísperas de Navidad es peor. Spotify, el servicio de música por Internet, despedirá a mil 500 personas, alrededor de 17 por ciento de la nómina. La empresa registró pérdidas netas por 500 millones de dólares en el tercer trimestre del año. Ya había perdido 173 millones en el mismo periodo de 2022. Hace tiempo dejé mi suscripción porque no tenía videos y YouTube sí.

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: [email protected]