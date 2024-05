El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 8 de mayo desde Palacio Nacional, acompañado de Elizabeth García Vilchis, quien presenta la sección del ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

“Fue muy intenso el calor”, dice AMLO sobre apagones en México

El presidente finalizó su conferencia abordando el tema de los apagones que se reportaron en la noche del 7 de mayo en donde se emitió un Estado Operativo de Emergencia.

“Los apagones de ayer, se presentaron primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país, aquí (en la Ciudad de México) llegó a 33 grados promedio y el Cenace, que es el que controla la distribución de energía tiene sistemas de alarma y se estableció la alerta por poco tiempo y no en todo el país hubo apagones”, esclareció.

Por este motivo, comunicó que mantendrá una reunión con empresas particulares para llegar a un acuerdo en donde se tengan plantas eléctricas en buen estado.

El Centro Nacional de Control de Energía informó que el Sistema Eléctrico Nacional entró en estado de emergencia la tarde del martes 7 de mayo, esto derivado de la segunda onda de calor que azota a México y registró apagones a lo largo de distintos estados.

AMLO dice que mandó al Tribunal la carta para editar las mañaneras, “ya no nos van a cepillar”, dice

El titular del Ejecutivo afirmó que ya mandó una carta al Tribunal Electoral para que le orienten “cómo editar las mañaneras”.

“Ya mande la carta para editar las mañaneras, ayer se mando para ver si se pone como condición el que se vean las mañaneras y que al día siguiente la bajemos”, explicó. A lo que Jesús Ramírez reitero dichos cambios “siempre y cuando no haya una violación (a la ley)”.

En este sentido, el presidente aclaró que se dejará la matutina 24 horas y posteriormente se bajará de la plataforma, “para el día 3 (de junio) sí vamos a hablar. Ya no nos van a cepillar, porque hay muchas cosas todavía”, aseguró.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió el pasado domingo 28 de abril al coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas revisar y editar el contenido de las ‘mañaneras’ donde se den pronunciamientos que infraccionen la ley electoral.

La medida tiene como objetivo eliminar las expresiones del presidente que inculpan la norma electoral antes de subirse a las redes sociales y páginas oficiales.

¿Cuándo se reunirá AMLO con el presidente de Guatemala?

Al encabezar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León el viernes 17 de mayo en Tapachula, Chiapas.

“Nos vamos a reunir con el presidente Arévalo de Guatemala, vamos a aprovechar para que el jueves como nos vamos a ir en la tarde hagamos la reunión de salud”, sostuvo.

Con dicho encuentro entre ambos mandatarios se busca abordar diversos asuntos de cooperación, entre ellos la seguridad.



AMLO suspenderá ‘mañaneras’ previo a elección presidencial

El presidente López Obrador dijo que el jueves 30 y viernes 31 de mayo no habrá mañaneras, previo a las elecciones del 2 de junio.

“Vamos a dejar funcionando muy bien todo el sistema de salud pública antes de que yo concluya, vuelvo a reafirmar el compromiso (…) Ya estamos trabajando voy a hacer un recorrido por todo el país solo para llegar a acuerdos solo para salud, revisar como vamos en centros de salud, hospitales, medicamentos y equipo. Porque quiero terminar el martes, el jueves, viernes y sábado antes del día 2 de las elecciones no vamos a tener mañanera”, aseveró.

México vivirá este año las elecciones más grandes de su historia al disputarse gubernaturas, senadurías, diputaciones y la Presidencia de la República.



AMLO destaca producción de Pemex con el pozo Ixachi

Al ser cuestionado sobre los trabajos de exploración y producción en el pozo Ixachi, ubicado en Veracruz, el mandatario aseguró que tras el hallazgo del pozo se tenía previsto una producción menor de petróleo; sin embargo, destacó que es un yacimiento enorme para la producción de petróleo y gas.

“Nosotros en 6 años estamos extrayendo 1 millón 800 mil barriles diarios, eso es lo que hemos extraído y se puede extraer mucho más porque hay reservas; sin embargo, decidimos sacar solo lo que consumimos para nuestro consumo interno ya no apostar a vender materia prima al extranjero”, comentó.

Asimismo destalló que el 75 por ciento de los ingresos de Pemex se obtiene por la venta de gasolinas y otros petrolíferos.



Lo tienen injustamente encarcelado, dice AMLO sobre Julian Assange

López Obrador reprocho que se haya dado el premio Pulitzer a medios de comunicación como el The New York Times y recordó que dicho medio recibió información de Julian Assange, fundador de WikiLeaks que se encuentra detenido por cargos de espionaje.

“Ya no se acuerdan los editores del NYT que recibieron información de Assange, que dieron a conocer esa información y que dejaron solo a Assange, es el único responsable de dar a conocer los cables del gobierno de los Estados Unidos y ahí lo tienen injustamente encarcelado”, dijo.



El fundador de WikiLeaks pueden apelar ante el Tribunal Superior

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange pueden apelar ante el Tribunal Superior. (Nación321/Cancillería del Ecuador)

Asimismo acusó al NYT de hacer una campaña contra la libertad de Assange todos los días, “esto significa tener encarcelada la libertad de expresión”, expresó.

El gobierno estadounidense ha aseverado que las acciones de Assange fueron mucho más allá del periodismo al solicitar, robar y publicar de forma indiscriminada documentos oficiales clasificados que pusieron en peligro vidas inocentes.

Periodista denuncia sanciones contra reporteros en la ‘mañanera’ de AMLO

La periodista de la agencia de noticias Sputnik Mundo, Stephanie Palacios, denunció este miércoles haber recibido sanciones por parte del equipo del presidente López Obrador así como a los reporteros que realizan preguntas en su conferencia matutina.

“Usted ha dicho siempre que este es un ejercicio democrático, nosotros como periodistas le preguntamos cuando está platicando, entonces si por esto que estoy haciendo me van a correr de una conferencia (…) es una amenaza, la vez pasada me sancionaron un mes”, acusó.

A lo que el presidente negó que hubieran limitaciones contra los periodistas que asisten a sus ‘mañaneras’.

“Todos tienen derecho a preguntar y saben ¿por qué? porque no tenemos nada que ocultar hasta nos ayudan con las preguntas para aclarar cosas. A lo mejor hay un mal entendido, pero yo te digo no hay ningún problema aquí son libres, pueden preguntar lo que sea. Ya no es el tiempo de antes”, respondió el Presidente.