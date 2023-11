En Cruz Azul admiten fracaso total; ‘no quiero ni salir de mi casa’

Erik Lira, centrocampista de Cruz Azul, reconoció sentirse avergonzado luego del torneo que realizaron los cementeros, donde a falta de una jornada por finalizar el Apertura 2023 están con pie y medio fuera del “Play-In”, por lo que solo un “milagro” los pondría dentro de la fase de eliminación.

Es un momento muy doloroso para todos, no solo jugadores sino trabajadores y todos los que estamos y venimos diariamente al club. Es un fracaso total, no hay palabras excusas o nada. Estoy muy avergonzado y apenado, no quiero ni salir de mi casa por la situación”, indicó Erik Lira.

Asimismo, el mediocampista celeste habló sobre la reciente resolución del TAS a favor del conjunto de Puebla en contra de Tijuana, resultado que complicó aún más el panorama de los capitalinos de cara a su partido final.

“Doloroso, pero al final sabemos que no está bien llegar a la última jornada y depender de seis resultados”, mencionó.

Finalmente, Erik Lira reconoció pasar por momentos críticos en el pasar del semestre, donde incluso se apoyó de trabajo psicológico para salir adelante, luego de firmar su torneo más flojo en cuanto a actividad (12 partidos) desde su llegada en 2021.

“Fue un torneo difícil porque caí en un bache, me costó, dejé de disfrutar y me costaba venir a La Noria, me costaba levantarme de la cama. Empecé de cero, con un psicólogo que me ayudó y alguien que me ayudaba físicamente, empecé a mejorar, pero no bastaba porque el equipo no ganaba. Personalmente creo que nadie se salva”, sentenció.