Atlético de San Luis tiene como objetivo avanzar a liguilla directa

By

Unai Bilbao, defensa del Atlético de San Luis, destacó que el equipo no piensa en otro escenario que no sea el de calificar directo a la liguilla del Apertura 2023, para cerrar de buena manera lo hecho durante el torneo, por lo que esperan no tener que pasar por la fase de Play-In.

Honestamente es algo en lo que no pensamos, si se diera el caso con la fecha FIFA hay tiempo suficiente para asumir esa situación, ese segundo panorama, pero sí es algo en lo que no pensamos, porque sería un error pensar en esa posibilidad. Jugamos en casa, dependemos de nosotros mismos y no tendríamos que estar viendo para abajo”, comentó el zaguero.

El defensa del equipo potosino agregó que, aunque tuvieron que esperar hasta la última jornada, ven como algo positivo el buscar el boleto directo a liguilla, jugando en casa y dependiendo solo de sí mismos para lograr el objetivo.

Estamos en una situación en la que cualquiera de nosotros hubiéramos firmado, hace unos meses es cierto que nos llegamos a ver líderes y nos llegamos a ver con el objetivo cumplido antes, pero es positivo que en la última jornada dependemos de nosotros en un partido que jugamos en casa, por supuesto ante un rival complicado, pero sabiendo que dependemos de nosotros, es una situación favorable”, agregó.

Finalmente, en cuanto al rival en turno, Unai destacó que tendrán que poner principal énfasis en anular al goleador del torneo Harold Preciado, pues es uno de los elementos más importantes de Santos Laguna, quien también estará buscando un lugar en la fase final de la Liga MX.

Sabemos que va a ser un partido que nos va a exigir muchísimo, es cierto que nos sentimos cómodos en casa, nos sentimos fuertes, pero es cierto que vamos a enfrentar a jugadores muy determinantes, tienen al máximo goleador del campeonato (Harold Preciado), con jugadores que están en buen momento y sabemos que tenemos que hacer muy bien las cosas para conseguir esos tres puntos”, concluyó.