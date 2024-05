Adrián Fernández correrá el BRM de Pedro Rodríguez en Mónaco tras comprarlo

El último coche con el que el piloto mexicano Pedro Rodríguez ganó en la Fórmula 1, el BRM P153, regresará a manos de un compatriota, esto luego de que el también piloto Adrián Fernández anunció la compra de este coche para llevarlo de nuevo a las pistas a una de las carreras más emblemáticas del deporte motor: el GP Histórico de Mónaco.

La carrera que reúne a modelos de competencia antiguos de la Fórmula 1 se realizará del 10 al 12 de mayo de 2024 y, ahí, Fernández, subcampeón de la serie CART (IndyCar) correrá contra gente como el ingeniero de Red Bull Adrian Newey.

“Fue amor a primera victoria. Desde que vi el coche tenía una energía que me atrajo a él, me trajo imágenes de Pedro y lo que vivió en su época. El coche es bello. Cuando me subí dije ´wow´”, expresó Fernández en una entrevista al hablar del primer sentimiento al encontrarse de nuevo con el coche de Pedro Rodríguez.

Para Fernández no era nuevo estar en el asiento del coche, mismo que ya había conducido en el 2022 durante el Gran Premio de México tras las gestiones de Rodrigo Sánchez, directivo de la carrera, pero ahora, la situación será diferente dado que el monoplaza ya es de propiedad del mexicano.

“Recuerdo aquella vez que lo manejé había mucho respeto por el coche. Yo ya sabía que varias personas habían tenido problemas con el coche en cuanto a los cambios y todo, entonces pues yo lo manejé con el respeto que se le merece al auto, porque además el auto no era mío. Debo decir que iba incómodo en el coche porque el volante me quedaba lejos, la palanca era muy incómoda”.

“Ahora, con el tema de que ya es nuestro estuve hace poco haciendo pruebas en Inglaterra he hice mi asiento. Ya está adecuado para mí y tuve un entrenamiento formal”, expresó quien también fuera campeón de la American Le Mans Series.



Adrián Fernández en su prueba con el BRM de Pedro Rodríguez

A pesar de que el vehículo se encuentra más adaptado para la conducción de Fernández, él mismo admite el respeto que le genera entender la conducción de los pilotos como Pedro Rodríguez en aquellos años donde el riesgo era mayor.

“El coche no es fácil de manejar en el sentido de es algo incómodo y es ahí cuando le das más crédito a los pilotos de aquel entonces. Primero, porque en el chasis no tienen espacio para los codos, cuando das vuelta no tienes espacio para dar el giro que es a lo que estaba acostumbrado. Además, este coche tiene la palanca de cambios muy larga y tiene mucho juego, entonces tienes que usar el clutch para arriba y para abajo para no tener problemas”.



¿Dónde estaba el BRM P153, coche de Pedro Rodríguez?

Para que Adrián Fernández comprara el coche con el que Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio de Bélgica de 1970 tuvieron que darse varios factores, el primero de ellos conocer a Jaime Bergel, coleccionista privado español, a través de Rodrigo Sánchez.

Después de manejar el coche en México, a Fernández le quedó la semilla de poder comprarlo y en un viaje de vacaciones en España volvió a ver al dueño a quien le hizo una primera oferta.

El BRM de Pedro Rodríguez volverá a las pistas.

“Después de conducirlo en México le dije ‘Si alguna vez decides vender este coche, no seas malo, véndemelo a mí’. Pero la verdad yo lo veía imposible porque él estaba absolutamente enamorado de este auto y ahora entiendo el por qué; no nada más por lo bonito y como se maneja, sino lo que representa”.

“Luego, nos invitó a quedarnos en su rancho con mi familia y estuvimos compartiendo muy padres. Fue entonces cuando le volvió a comentar y me dijo ´Me acaban de hacer una oferta. Obviamente no lo estoy vendiendo, pero me llegó una oferta de unos rusos para comprar algo´. Yo le dije ´Ni se te ocurra’. Le digo ´acuérdate que yo te dije´ y pensó que yo estaba bromeando. Lo pensó y al final se tentó el corazón. También entendió lo que representaba para Adrián Fernández tener este coche, lo que representaba para México”.