La senadora Xóchitl Gálvez, presentó en la sede nacional del PRI su carta de intención ante el líder del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, para ser la precandidata a la Presidencia de la República del Revolucionario Institucional.

Vestida con huipil rojo, color que usan como distintivo los priistas, en el salón Alfonso Reyes de la sede nacional del tricolor, la legisladora dijo que México necesita al PRI, porque fue el partido que forjó las instituciones del país.

“Eso sí les digo, tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional. Voy a poner todo mi corazón, todo mi esfuerzo en los siguientes meses y les digo de una buena vez. Pondré todo mi corazón y todo mi talento en los próximos seis años. Yo no le voy a fallar al PRI”, dijo Xóchitl Gálvez.

Además de ser recibida por la militancia priista y por el líder del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, también estuvieron presentes en su registro la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, y el senador Manuel Añorve.

“Vamos a conquistar los corazones. Se van a sentir orgullosos de esta su posible candidata, porque todavía no me aprueban, en cuanto pase los procedimientos (para ser la precandidata formal del PRI), crean.

“Me han visto, no me canso, no me importa el sol, no me importa la lluvia, no me importa el viento, no me importa el sueño, no me importa la enfermedad, lo que me importa es sacar a este país adelante, a sus niños a sus mujeres y sobre todo devolverles la esperanza a los mexicanos”, sentenció Gálvez Ruiz.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que, una vez recibida la solicitud de Xóchitl Gálvez para ser precandidata presidencial del tricolor, los órganos internos del partido aprobarán en fecha próxima el nombramiento.