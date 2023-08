Claudia Sheinbaum rebasó al resto de las ‘corcholatas’ de Morena en gastos de sus campañas internas por la coordinación para la continuidad de la Cuarta Transformación, al reportar un monto de 3,908,231 pesos, con lo que rebasó a Ricardo Monreal, que reportó 3,507,159 mil pesos.

Adán Augusto López registró 2,392,725 pesos y Marcelo Ebrard, en último lugar, con 2,317,388 pesos. En conjunto, el gasto total reportado hasta el 21 de agoto por los contendientes morenistas alcanzó los 12 millones 125 mil 504 pesos.

No obstante, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que “no hay pruebas ni denuncias formales” de las acusaciones que hicieron Marcelo Ebrad y su equipo de apoyos y seguidores, en contra de la Secretaría del Bienestar, por instruir a sus funcionarios públicos a promocionar a Claudia Sheinbaum en diversos estados del país.

Explicó que “nos enviaron una carta, pero sin pruebas. No hay denuncias formales ni pruebas. A nosotros no nos han entregado nada. No tenemos pruebas, no nos han entregado nada, sólo nos entregaron una carta”, insistió.

Por eso, recalcó que “no veo riesgo de conflicto ni de división” en Morena, y recalcó que tampoco en el proceso de elección de las empresas encuestadoras ni en el levantamiento de las encuestas, en los que aseguró que “habrá total transparencia”.

Lo que acusaron los diputados de Morena afines a Marcelo Ebrard

La semana pasada, un grupo de legisladores federales de Morena, que apoyan a Marcelo Ebrard, anunciaron que presentarían diversas denuncias penales en contra de la Secretaría del Bienestar, por el “uso y manipulación de los programas sociales en favor de Claudia Sheinbaum”.

Los diputados Emmanuel Reyes Carmona, de Guanajuato; Salma Luévano, de Aguascalientes; Selene Ávila, del Estado de México; Inés Parra, de Puebla; Mario Carrillo, Baja California; y la también mexiquense Verónica Collado, anunciaron que acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) -por conducto de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales-, ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para presentar formalmente y apoyar las denuncias hechas por el ex canciller.

Reyes Carmona aseguró que a los más de 80 legisladores que apoyan las quejas y protestas de Marcelo Ebrard “nos consta, tenemos las pruebas de que en nuestros estados hemos visto a personal que está en la nómina de la Secretaría del Bienestar y que reparten publicidad en favor de Claudia Sheinbaum”.

Dijo que las denuncias han sido documentadas y presentadas ya en tiempo y forma ante el partido, por la “abierta manipulación de los programas sociales en diversas estados del país que hemos recorrido”, por lo que “desde hace algunos días hemos pedido la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para que dé una explicación de estos hechos”.

Aseguró que el presidente nacional del partido, Mario Delgado, tiene ya conocimiento desde hace tiempo de estas irregularidades y ha hecho llamados a los contendientes para que eviten incurrir en este tipo de faltas, pero han hecho caso omiso.