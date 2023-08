¿Nueva guerra contra el narco? Xóchitl Gálvez propone retomar plan de Calderón: ‘No habrá abrazos’

Xóchitl Gálvez lanzó nuevas críticas en contra del plan de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y le puso ‘sazón’ a sus declaraciones, al mencionar a uno de los ‘acérrimos’ rivales del mandatario mexicano: el ahora expresidente Felipe Calderón.

De gira por Guanajuato, como parte de sus actividades para promocionarse como aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez aseguró que “hay experiencias exitosas en el gobierno de Felipe Calderon” que se podrían retomar en caso de que ella gane las elecciones de 2024 y llegue a la Presidencia de la República.

La aspirante de la oposición insistió en sus críticas al gobierno de Morena y agregó que la Guardia Nacional, cuerpo creado por el presidente López Obrador, “no existe”.

¿Qué propone Xóchitl Gálvez en seguridad? ‘Aquí no va a haber abrazos’

La aspirante del Frente Amplio por México aseguró que la Policía Federal, impulsada en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, es una propuesta que comenzaba a dar resultados hasta antes de la llegada de AMLO.

“De entrada, aquí no va a haber balazos. Eso sí lo dejo claro. Tiene que haber una estrategia bien pensada y decías ‘no iba mal la Policía Federal’, la Policía Federal había empezado a formar cuadros pero el presidente, en esas aras de que todo lo del pasado está mal, destruyó todo y lo nuevo no acaba de cuajar, no acaba de funcionar”, dijo.

Xóchitl Gálvez comparó el desempeño de la Policía Federal con el de la Guardia Nacional y señaló: “Antes, al menos, la Policía Federal te paraba en las carreteras, los veías. Hoy, la Guardia Nacional no existe.

De acuerdo con la aspirante, ella se ha reunido con expertos en temas de seguridad “para este proceso interno, ahora imagínate, si hay la posibilidad de tener algo más, pues a poner a los mejores”.

“Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de (Felipe) Calderón que podríamos retomar. Obviamente lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia terminada, pero pasó lo mismo con este gobierno y la consecuencia es que este gobierno tiene 160 mil personas asesinadas y por más que nos quiera comparar con la incidencia delictiva pasada, no hay manera”, concluyó.

Xóchitl Gálvez compara a AMLO con Felipe Calderón

Tras señalar que ha visitado las tres ciudades más violentas del país, la aspirante del Frente Amplio por México aseguró que la principal preocupación de la gente es la seguridad.

“Yo quisiera ver al presidente, en lugar de estar allá en Palacio Nacional, arremetiendo contra tu servidora, yo lo quisiera ver en Celaya, Guanajuato, sentado con el gobernador, con las fuerzas policiacas, con la sociedad civil, con los empresarios, diciendo ‘vamos a hacer una estrategia para pacificar’, así como vimos a Calderón en Ciudad Juárez, así como lo vimos enfrentar las denuncias de las mujeres que habían asesinado a sus hijos.

“No he visto al presidente en una reunión abierta con la gente para decir ‘esta es mi estrategia para Celaya’. Nomás se la pasa diciendo que si el fiscal que si el gobernador. A ver, señor, a mí sí me van a ver ahí. Si llega a darse aquello que están pensando, sí me van a ver afrontando los problemas, pero no puedes seguirle dando pretextos a la gente”, concluyó.