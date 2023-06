By

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que peleará en el mes de patrio, aunque no se dio a conocer al rival ni la sede

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó que mantendrá su tradición de pelear en el mes de septiembre, aunque no dio detalles del día exacto ni el rival que enfrentará.

A través de sus historias de Instagram, ‘Canelo’ Álvarez indicó que hay un “Trato hecho. Nos vemos pronto. Septiembre 2023”. Asimismo, faltaría por definir la sede de su próximo combate.

El tapatío peleó por última ocasión el pasado 6 de mayo, cuando derrotó al británico John “Gorila” Ryder por decisión unánime en el Estadio Akron, por lo que retuvo los cinturones supermedianos de la AMB, OMB, FIB y CMB.

¿CONTRA QUIÉN PELEÓ CANELO EN SEPTIEMBRE DE 2022?

El 17 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentó la tercera pelea contra Gennady Golovkyn en el T-Mobil de Las Vegas. Nevada. El boxeador mexicano venció por decisión unánime al kazajo.

RIVALES DEL CANELO ÁLVAREZ

Saúl Álvarez se aferra a una revancha contra Dimitry Bivol, pero al no concretarse buscó otra vía al querer enfrentar a Badou Jack, que tampoco se dio. David Benavidez ha alzado la mano y la voz en más de una ocasión por enfrentar al tapatío, pero sin correr fortuna. ‘Canelo’ señaló que no enfrentaría a mexicanos porque el representa a México y no le ve sentido.