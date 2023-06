David Benavidez mandó dardo al ‘Canelo’ Álvarez: ‘creía que los campeones…’

Saúl Álvarez aún no define al peleador que enfrentará en el próximo mes de septiembre, por lo que el mexicoamericano David Benavidez volvió a alzar la voz y espera que el ‘Canelo’ se decida

“Si él es el mejor y he sido un rival obligatorio en los últimos tres años por el cinturón del CMB y la pelea aún no sucede… Creía que los campeones debían enfrentarse a sus rivales obligatorios. Él enfrentó a su rival obligado del CMB, cuando peleó contra (Avni) Yildirim. Él tomó a un rival obligatorio sin problema. No quiero decir nada más y no le presto atención, pero lo único que me preocupa es saber si va a pelear o no contra mí”, mencionó David Benavidez para Fighthype.

El boxeador de padres mexicanos y que lleva un registro de 26-0, 23 de ellas por la vía del nocaut, compartió que su objetivo es ser campeón unificado.

“Mi objetivo es ganar todos los cinturones, ser el campeón unificado y esa es la oportunidad de la que me están privando, porque soy el contendiente número uno para enfrentar a Canelo. Él tiene todos los cinturones y mi sueño es ser el campeón unificado y ellos no me quieren dar eso”, agregó.

Si ‘Canelo’ no quiere enfrentarlo, sólo es cuestión de que lo diga el tapatío.

“Si él no va a enfrentarme, solo debe decirlo. Voy a subir a las 175 libras. Vamos a ver qué pasa, pero mi plan es seguir entrenando y venciendo a todos”, declaró.

Benavidez también reveló que le hicieron una oferta al “Canelo” por más de 45 millones de dólares, pero el equipo del tapatío no ha respondido.

Saúl Álvarez tiene la mente puesta en la revancha contra Dmitry Bivol, pero al no darse la pelea, trató de enfrentar a Badou Jack, que tampoco llegó a un acuerdo.

Youtube Imagen