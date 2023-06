El actor con ascendencia mexicana Sergio Calderón, quien cuenta con decenas de títulos en cine y televisión, falleció a los 77 años en un hospital de Los Ángeles, informó un portavoz de su familia, quienes lo acompañaron en sus últimos momentos.

“Estuvo en el hospital anteriormente con un ataque de neumonía; no estoy seguro de que esa haya sido la causa”, dijo su representante a People.

La trayectoria de Sergio Calderón

El nacido en Coatlán del Río, Morelos, en julio de 1945, se trasladó a la Ciudad de México a los 10 años y posteriormente cursó sus estudios en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, su debut fue en The Bridge in the Jungle (1970). Sin embargo, fue su interpretación del Capitán Eduardo Villanueva del Mar Adriático en Piratas del Caribe 3: En el fin del mundo (2007) uno de sus papeles más recordados en Hollywood. Se suman los siguientes:

The Revengers (1972)

The Children of Sánchez (1978)

Le Chèvre (1981)

The A-Team in (1983)

Old Gringo (1989)

Men in Black (1997)

The Missing (2003)

The Ruins (2008)

Little Fockers (2010).

En Duck, You Sucker! (1971) le dio vida a un revolucionario mexicano a principios del siglo XX; fue un asesino jefe de policía mexicano en Under the Volcano (1984) y consiguió su trajeta de la SAG gracias a The In-Laws (1979).

Sus proyectos para la pantalla chica incluyeron The Resort (2022), Better Things (2022), Funny or Die Presents… (2009) y Land’s End (1995). Su trayectoria abarcó 6 décadas de trabajo en filmes tanto en inglés como en español.

En su carrera fue dirigido por el renombrado cineasta Sergio Leone y en 2 ocasiones junto a John Huston, además de compartir reparto con famosos como Johnny Depp y Keith Richards, integrante de The Rolling Stones.