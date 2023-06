Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal luego de anunciar que se retiraría de la actuación por una afasia, pero este tipo no es la más común del término que describe síntomas de deterioro cognitivo que suelen ser crónicos y progresivos.

La vida del actor se vio interrumpida, así como los pacientes que la padecen, que suelen afectar sus actividades en la vida diaria. Aunque no se ha confirmado, los amigos de Jack Nicholson también se preocuparon por su estado de salud luego de no salir de su casa ni socializar, por lo que lo asociaron a estos problemas que no son una consecuencia normal del envejecimiento.

Los signos de la demencia

De acuerdo con la Alzheimer’s Association, la demencia afecta algunos aspectos cotidianos como la habilidad de pensamiento o reconocimiento del entorno, con rasgos que deben ser analizados por los médicos. Entre ellos se encuentra la dificultad en las siguientes actividades:

Cambios de memoria

Dificultad para planificar o resolver problemas

Dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, el trabajo o el tiempo libre

Desorientación de tiempo/lugar

Dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan

Problemas con el uso de palabras al hablar o escribir

Colocación de objetos fuera de lugar y falta de habilidad

Disminución o falta del buen juicio

Pérdida de iniciativa en el trabajo o actividades sociales

Cambios de humor o personalidad.

Los tipos de demencia

Aunque el Alzheimer es la forma más común, la demencia se divide por su tipo. Es la demencia vascular, después de un accidente cerebrovascular, la segunda mayormente diagnosticada.

Alzheimer

Vascular

Demencia con cuerpos de Lewy

Frontotemporal

Mixta

Otra, como la provocada por la Enfermedad de Huntington.

Tratamiento de la demencia

Luego de que las células del cerebro sufren daños que interfieren con la capacidad de comunicación, generalmente es una región la que no puede desempeñar sus funciones como las de una persona sana.

Aunque no existe un tratamiento que cure o detenga el avance en los casos más progresivos, los especialistas generalmente recetan medicamentos como el aducanumab y lecanemab. Es importante recalcar que no solo los adultos mayores pueden desarrollarla, aunque mayormente es el rango de edad en la que aparece.