El presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su conferencia de prensa de este martes 14 de marzo desde Palacio Nacional, enfocado en temas de salud.

AMLO acusa a gobierno de Israel de proteger a Tomás Zerón

López Obrador hizo un llamamiento respetuoso a las autoridades de Israel para que dejen de brindar protección a Tomás Zerón, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto acusado de encubrir la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y de llevar a cabo actos de tortura.

“Él tuvo que ver con torturas que hicieron y esta allá en Israel protegido, yo le pido a nuestros amigos de la comunidad judía en México que nos ayuden para informar, para sensibilizar a las autoridades de Israel y que se proceda de conformidad con la ley”, insistió.

El mandatario recordó que el ministro Naftali Bennett aún no responde la solicitud de extradición enviada en septiembre de 2021 y aclaró que, en caso de no poder proceder mediante este mecanismo, se debe buscar otro para que Zerón pueda ser devuelto al país como lo solicita la Fiscalía General de la República (FGR).

“El gobierno de Israel no puede darle protección a un torturador, ningún gobierno puede”, señaló. “A nosotros lo que más nos importa porque se trata de aclarar lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa, que es un compromiso que tenemos y ya ha pasado mucho tiempo”.

¿Qué pidió la mamá del Chapo a AMLO cuando se encontraron?

López Obrador compartió la anécdota del polémico encuentro que tuvo con la mamá de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en marzo del 2020 tras las críticas que ha recibido por parte de la oposición.

Según indicó, estaba supervisando un camino que va de Badiraguato, Sinaloa a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuando alguien le notificó sobre la presencia de María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante. Una vez concluida la exposición sobre los detalles de la obra, el mandatario se acercó a su vehículo para atenderla.

“Me bajé y la fui a ver porque es una señora mayor y la saludé y me dio la carta y me dijo, es que no permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel, le quiero pedir a ver si usted nos ayuda para que vayan ellas, yo ya no puedo ir a verlo, le digo yo lo veo”, confesó el mandatario.

Tras el encuentro, encomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregar el escrito al embajador de Estados Unidos quien accedió a que una de las hermanas visitara a Guzmán Loera. Para López Obrador este procedimiento solo fue parte de un trámite y no de un vínculo con el crimen organizado.

“Yo no tengo nada de que avergonzarme yo no establezco relaciones de complicidad con nadie por eso resisto sino ya me hubiesen destruido”, aseguró.

AMLO critica restitución de Edmundo Jacobo

López Obrador lanzó una crítica contra la restitución de Edmundo Jacobo Molina en la secretaría ejecutiva del órgano la tarde de este lunes 13 de marzo.

“Ya ven que el INE no se toca”, dijo en tono burlón. “Le dan un amparo del Poder Judicial que son lo mismo pero además, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndoles y los medios de información, todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia”.

El mandatario llamó a Molina antidemocrático y lo acusó de haber tolerado fraudes así como de pertenecer a una camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. También reprochó que la restitución sea considerada como la primera derrota del Plan B de reforma electoral.

AMLO alienta a Felipe Calderón a defender a García Luna

López Obrador volvió a pedir al expresidente Felipe Calderón una explicación sobre las funciones del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de cinco cargos, incluido narcotráfico.

El mandatario incluso sugirió al exfuncionario presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses si es que considera a García Luna inocente.

“Podría él presentar una denuncia en contra de autoridades estadounidenses que lo están juzgando, decía Cervantes, por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida”, comentó.

Especialidades de médicos tradicionales incorporados a IMSS Bienestar

Los trabajos de promoción de medicina tradicional por parte del gobierno han tenido como resultado la incorporación de 753 médicos que basan su práctica en conocimientos ancestrales al programa IMSS Bienestar, indicó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Estos médicos forman parte de los sistemas locales y comunitarios de salud. Además, mandan a los pacientes a unidades de salud tras la identificación de padecimientos. Sus principales especialidades son:

Sobadores

Hierberos

Hueseros

Curanderos

Parteras

En el caso de estas últimas, 7 mil 79 han sido incorporadas al programa IMSS Bienestar. Estas especialistas reciben orientación bimestral en temas de salud. El instituto respalda su trabajo y otorga certificados de nacimiento a los padres que fueron atendidos por las parteras adheridas al programa. Entre sus principales funciones se encuentran:

Promover el uso de métodos anticonceptivos.

Derivar a partos de alto riesgo.

Identificar embarazadas y derivar a unidad médica.

Orientar sobre cuidados durante embarazo.

Atender partos de bajo riesgo.

Vigilar puerperio, el período que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación, y promover lactancia materna.

Lanzan convocatoria para que médicos jubilados se incorporen a IMSS Bienestar

El Gobierno Federal lanzará una convocatoria el 21 de marzo para que médicos especialistas jubilados se incorporen al programa IMSS Bienestar, anunció el director general del instituto, Zoé Robledo.

La convocatoria está dirigida a 27 mil 398 personas que cumplen con este perfil y cuyos servicios se requieren en 19 estados.

Cabe destacar que el personal jubilado que cuente con las capacidades y habilidades para ejercer cualquiera de las 40 especialidades requeridas, seguirá recibiendo el pago de su jubilación mientras toma una base ya sea para consulta externa, cirugía, cargos administrativos, entre otros.

Las personas interesadas pueden registrarse a través de la página: http://medicosespecialistas.gob.mx

Reducción de casos COVID ‘baja velocidad’ en el centro del país: López-Gatell

La reducción del virus SARS-CoV-2 ha sido más lenta en las últimas cinco semanas y en el centro del país, afirmó este lunes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

De acuerdo con el funcionario este comportamiento epidemiológico se presenta sobre todo en los seis estados que concentra la megalópolis: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Lo mismo pasa con la mortalidad. Aunque conserva una tendencia a la baja, la velocidad de reducción ha sido menor en las últimas semanas.