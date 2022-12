El bailarín estadounidense Stephen ‘Twitch’ Boss murió a los 40 años en Los Ángeles luego de que el cuerpo del también DJ y productor ejecutivo de The Ellen DeGeneres Show entre 2014 y 2022 fuera encontrado sin vida en un hotel.

La noticia fue confirmada por su esposa, Allison Holker. “Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó. Stephen iluminó cada habitación en la que entró. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”, aseguró vía People.

Asimismo, quien se casó con él en 2013 pidió privacidad en el duro momento que pasan tanto ella como sus 3 hijos. “Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se seguirá sintiendo. Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria”, añadió.

De acuerdo con TMZ, su ahora viuda fue a la estación de policía preocupada porque había salido de casa sin su automóvil, algo que no acostumbraba. Después habrían recibido una llamada de emergencia donde lo encontraron muerto, aparentemente por una herida de bala, por lo que medios locales reportan un aparente suicidio.

¿Quién fue Stephen ‘Twitch’ Boss?

Boss estudió danza en el Southern Union State Community College y posteriormente fue alumno de la Universidad de Chapman. Además de ser reconocido como el segundo lugar en la temporada 4 del programa So You Think You Can Dance, fue coreógrafo de artistas de kpop como Seven y Big Bang.

Aunque apareció de extra en películas de Hollywood como Blades of Glory y Hairspray, ganó protagonismo y tuvo créditos en Magic Mike XXL, Modern Family, Ghostbusters o Bones. ‘Twitch’ contaba con CLI Studios en la que ofrecía clases de baile en línea.