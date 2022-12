El actor y director Eugenio Derbez reapareció públicamente en sus primeros eventos luego de ser intervenido quirúrgicamente por múltiples fracturas en el hombro derivados de una caída, por lo que fue en la premier de la secuela Avatar: The Way Of Water, de James Cameron, que sonrió para las cámaras acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo.

Para su llegada a la alfombra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, llamó la atención que no portaba el cabestrillo en el brazo que le recomendaron los especialistas para su recuperación tras semanas de reposo con fuerte dolor y una terapia de rehabilitación. Por medio de un video, el comediante explicó lo emocionado que se sintió.

“Estamos aquí en la premier de Avatar. Esta es la primera vez que vengo a un evento público después del accidente que tuve. Estoy emocionado de estar aquí”, expresó. Sin embargo, su esposa lo interrumpió. “Nuestra primera cita en meses”.

En la descripción del momento en redes sociales, quien eligió portar un saco gris oscuro en un tono brillante se refirió a la cantante de Sentidos Opuestos como su novia.

Como parte de la inauguración de la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles, el histrión en No se aceptan devoluciones formó parte de la lista de invitados junto a compatriotas como Kate del Castillo y no dudó en intercambiar palabras con la reina Letizia de España.

“Hoy tuve el honor de conocer y platicar con la Reina de España que vino a Los Ángeles a la inauguración del Instituto Cervantes”, contó después en redes al mostrar el momento en que se toman de la mano.

Alessandra Rosaldo también se refirió a ello: “Era de suma importancia tener en esta ciudad, la segunda en el mundo en población hispanoparlante, un Instituto para la promoción, difusión y enseñanza de nuestro idioma español”.