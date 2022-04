¿Qué ha pasado con Salvador Cabañas a más de 12 años de la agresión?

By

A más de 12 años de la agresión a Salvador Cabañas, exjugador del América, en el centro nocturno Bar Bar de la CDMX, se dio a conocer este día la detención de Francisco José ‘B’, El Contador, uno de los implicados en el incidente.

¿QUÉ HA PASADO CON SALVADOR CABAÑAS?

La madrugada del 25 de enero de 2010 se dio el incidente, cuando José Jorge Balderas Garza, El JJ, disparó en la cabeza al exjugador en los baños del inmueble, lo que puso al guaraní al borde de la muerte.

El Mariscal fue intervenido de emergencia, aunque no se le pudo sustraer la bala que se aloja en su cerebro.

Tras unos meses internado, el exjugador recibió el alta médica.

Homenajes tanto en México como en Paraguay se hicieron presentes.

Asimismo, Salvador Cabañas recordaba lo sucedido y en unas de las entrevistas que dio en septiembre de 2010 en la inauguración de un centro de rehabilitación en Morelos, recordó por qué se dio el incidente con El JJ.

La realidad es que en ese partido (contra Morelia) había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo, supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. No recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo”, añadió.

Cabañas agradeció al América por el hecho de que hiciera lo posible para que pudiera volver a las canchas.

El exseleccionado de Paraguay sigue ligado al futbol. Ha participado en diferentes partidos de leyendas tanto en México como en otros países.

Asimismo, en mayo de 2019 se integró al cuerpo técnico de los Cafetaleros de Chiapas, cuyo entrenador, en ese momento era Gabriel Pereyra.

Previo al duelo de Legend Esperiencie en junio de 2021, el guaraní se manifestó como un mexicano más.

“Siempre digo que soy como un mexicano más, casi toda mi vida la hice en México y siempre voy a estar agradecido con las instituciones que me contrataron”, mencionó.

Cabañas también ha compartido su vivencia para que las personas tengan mentalidad positiva.

“Estoy en paz porque Jesucristo me dio otra oportunidad y por estoy aquí compartiendo con toda la gente”, señaló.

¿Dirigir al América? Es uno de sus objetivos.

El Contador es señalado como cómplice de El JJ, quien fue liberado hace unos años.