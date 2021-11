– Estado alfa

– A partir de 2040, sólo fabricaremos autos eléctricos

El joven diputado que acompañaba en su flanco izquierdo a Andrés Manuel López Obrador en la tumultuosa sesión de la Cámara que lo privó del fuero cuando era jefe del Gobierno del Distrito Federal era Pablo Gómez. Lo acompañó –en medio de la gritería priánica que ya había recibido instrucciones de Vicente Fox de tumbarlo– hasta el podio donde haría su defensa y le dio un apretón de manos, como diciéndole no estás solo. El legislador que encabezaba la reunión, vale recordar, era el priísta Manlio Fabio Beltrones, que hizo sobradamente el papel de verdugo. De entonces, y antes, parte la relación del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el economista Pablo Gómez, con Andrés Manuel. Siempre militante de izquierda, fue en sus tiempos universitarios presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM y uno de los líderes duros del movimiento del 68. Estuvo en prisión. En la anterior legislatura, presidió la comisión camaral que quitó el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ha sido una vez senador, cinco veces diputado federal y una vez asambleísta; sin embargo, sufrió un descalabro inimaginable en las recientes elecciones: perdió su relección como diputado frente a Gabriel Quadri, candidato de la alianza Va por México. Eso dolió. Se sinceró con La Jornada: “perdimos por soberbios, por creernos muy chipocludos.

Estado alfa

Mientras Andrés Manuel volaba el domingo hacia Nueva York, a su cita en el Consejo de Seguridad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, llamó por teléfono a Pablo Gómez para formalizar su invitación a que ocupara el cargo al cual había renunciado Santiago Nieto. No fue precisamente una sorpresa. El nuevo encargado de la detección de los movimientos de dinero sucio, la delincuencia de cuello blanco, dijo a Carmen Aristegui que curiosamente había vivenciado una premonición, esa mañana, cuando despertaba de los últimos minutos del sueño; el estado alfa, lo llaman los que saben de experiencias oníricas. Santiago Nieto tuvo que interrumpir su luna de miel para entregar la oficina. Aunque nunca fue mencionado por AMLO entre las famosas corcholatas, el ahora ex fiscal anticorrupción es y sigue siendo uno de los personajes más populares y queridos entre los simpatizantes de la 4T. La oposición comienza a verlo como un probable candidato con fuerza para 2024. No ha cerrado puertas. Escribió en Twitter: “Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”.

Sólo autos eléctricos

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, suscribió la declaración de que todos los automóviles nuevos que se vendan en el mundo a partir de 2040 deberán ser cero emisiones, es decir, eléctricos, durante la reunión ministerial para la Transición a Vehículos Cero Emisiones en la COP26. Difundió el acuerdo en la cuenta oficial de Twitter, tras participar en dicha reunión. La declaración indica que los representantes de gobiernos, empresas y otras organizaciones con influencia sobre el futuro de la industria automotriz y el transporte por carretera, se comprometen a acelerar rápidamente la transición, para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Los fabricantes de automóviles tambien asumieron el acuerdo. Habrá quienes se pregunten qué ocurrirá con las inversiones que está haciendo Pemex para aumentar su produccion de petrolíferos, gasolina principalmente. En 20 años más seguirá habiendo en México más de 50 millones de automóviles de gasolina en circulación.

Ombudsman social

Asunto: el invitado

De acuerdo con su columna de ayer, afirma que el presidente de El Universal no estaba invitado a la boda de Santiago Nieto; sin embargo, en entrevista ayer a Jaime Cárdenas en Los Periodistas (Álvaro Delgado y Alejandro Páez), invitado y asistente a la mencionada boda, el director de El Universal sí asistió a la boda… tal vez se coló y fue de los gorrones. Favor de verificar la información.

Eva Rautenberg

efarp@yahoo.com.mx

R: Le creo a Jaime Cárdenas, pero el equipo del editor lo negó.

