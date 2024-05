JLo y Ben Affleck

Ben Affleck y Jennifer Lopez, conocidos popularmente como “Bennifer”, iniciaron su relación a principios de los años 2000. Foto: IG @jlo

De acuerdo con medios estadounidenses y británicos, el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck estaría teniendo serios problemas en el paraíso que ya habrían conducido a la pareja a considerar el divorcio a tan solo dos años de haber celebrado una fastuosa boda.

De acuerdo con Daily Mail, la relación de la pareja ya se ha desgastado y simplemente no logran hacer que su vida juntos funcione, por lo que muy pronto podrían dar la noticia de su separación, e incluso de habla que, el actor ya abandonó la residencia que compartía con la famosa.

Los rumores se han intensificado en las últimas horas luego de que el medio In Touch, publicara que Affleck ha llegado a un punto límite con su aún esposa, razón que lo llevó a mudarse de la casa que compartían.

“Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, [Ben] no tiene la culpa”, afirmó la fuente.

Sin embargo, los fans de la pareja han notado cierto distanciamiento entre ambos luego de la celebración de la pasada Met Gala, en donde se observó a la actriz sin compañía a pesar de que ella ocupaba como copresidenta del evento.

JLo explicó que su esposo no la acompañó debido a sus compromisos de trabajo, pues él se encontraba trabajando en la filmación de su próxima película “The Accountant 2″, pero la fuente de In Touch sostiene que es el fin de su relación la principal causa de su ausencia en el evento.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos. Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, asegura la fuente.

Ben Affleck y Jennifer Lopez, conocidos popularmente como “Bennifer”, iniciaron su relación a principios de los años 2000, incluso, anunciaron su compromiso y planeaban caminar juntos hacia el altar en 2003.

Sin embargo, a pocos días de la ceremonia, decidieron cancelar su boda, dejando al mundo sorprendido. A pesar de la ruptura, continuaron siendo noticia hasta enero de 2004, cuando oficialmente pusieron fin a su relación.

A lo largo de los años, ambos siguieron adelante con sus respectivas vidas y carreras, pero el destino les tenía preparada una segunda oportunidad. El 2021 marcó un giro en su historia cuando Ben Affleck y Jennifer Lopez sorprendieron al mundo al retomar su romance, generando un revuelo mediático y el resurgimiento del término “Bennifer”.

Finalmente, en julio de 2022, Ben y Jennifer decidieron dar el paso definitivo y se casaron, sellando así su amor en una ceremonia que atrajo la atención de todo el mundo del entretenimiento.