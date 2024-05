Sainz se queja de las sanciones y apunta a ‘Checo’ Pérez

Carlos Sainz, piloto de Ferrari, volvió a quejarse de las diferencias de criterio sobre las sanciones de la FIA. En el Gran Premio de Miami 2024 de la Fórmula Uno fue penalizado con cinco segundos por un choque con Oscar Piastri (McLaren), pero señaló que la maniobra que hizo el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no fue castigada.

“Hay veces que me cuesta entenderlo. Un ejemplo claro que compartí con ‘Checo’ (Pérez) en la salida, cuando perdió el control del coche por completo y casi se saca a dos de la pista, y tuve que frenar bruscamente para evitarle. No hubo una consecuencia porque no hubo contacto, pero me costó una buena parte de la carrera, y a él no se le penalizó”, mencionó Carlos Sainz.

“Perdí un poco de control al adelantar a Oscar (Piastri), y a mí me penalizaron con cinco segundos. Sé que decimos que no miramos al resultado, pero aquí creo que es un ejemplo de que sí. Estoy seguro que, si no hubiera tenido que parar en boxes, a mí no me hubieran penalizado. Creo que la consecuencia sí es parte de la penalización y es algo de lo que no estoy completamente de acuerdo”, agregó el piloto español.

Carlos Sainz Jr, piloto de Ferrari

Por otro lado, pidió que se mantengan circuitos como el de Imola porque es uno de los motivos por el que se convirtieron en aficionados a la F1.

“Creo que de los nuevos circuitos a los que vamos este es uno de la vieja escuela y espero que el calendario mantenga este tipo de circuitos, porque son el motivo por el que nos convertimos en aficionados de este deporte. Me encanta ir a sitios como Imola, o Mónaco la semana que viene”, mencionó el madrileño.

Puso a Imola dentro de su Top 3 de circuitos en el mundo, debido a que se siente un F1 como nunca y a tope.

“Potencialmente hay que realizar algunos trabajos para que se pueda adelantar, por ejemplo, o que haya más posibilidades en Mónaco”, mencionó Sainz.