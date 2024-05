Aumentazo al magisterio

A parte de los regalos que muchos recibieron de sus alumnos, el presidente López Obrador anunció un aumento de 10 por ciento a los maestros, con lo cual su salario subirá a 17 mil 278 pesos mensuales. Ya no serán pobresores, como solían ser llamados en tiempos en que recibían ingresos miserables, sino profesores. Ese ingreso los califica como clase media, en las mediciones del Inegi. El sindicato, el SNTE, dice que el aumento es muy aceptable, pero no todos quedaron conformes. Partidos políticos de oposición dicen que el incremento es para ganar votos, estamos en tiempos electorales. Por su lado, la dirigencia nacional de la CNTE, el otro sindicato, le resta mérito; dice que no será en efectivo, sino en prestaciones. También anunció una manifiestación con diversas reclamaciones. Dice que “llegará al Zócalo –o ya llegó– para instalar un plantón indefinido”.

Los últimos 20 años

Vale la pena hacer un comparativo de los últimos 20 años: a finales del sexenio del panista Felipe Calderón, el sueldo mensual era de 9 mil 580 pesos; al concluir el del priísta Enrique Peña Nieto era de 11 mil 952 pesos, y ahora, con López Obrador, será de 17 mil 635 pesos, es un incremento sexenal de 47.5 por ciento. No hay dinero que alcance, todo está muy caro, la inflación ha bajado, pero sigue presente. Sin embargo, el aumento de este Día del Maestro cuenta mucho.

Sancionan a empresas de Slim

No es lo mismo dejar pernos defectuosos en el Metro de la Ciudad de México que tender cable submarino en Estados Unidos sin autorización. En el primer caso, como vimos, no hay sanción, pero en el otro, dos empresas de Carlos Slim recibieron multas de un millón de dólares cada una. Se trata de Latam Telecomunicaciones y Puerto Rico Telephone Company. Reconocieron haber conectado estaciones de aterrizaje de cable adicionales al Sistema de Cable Submarino sin autorización previa de la Federal Communications Commission (FCC) y del Comité para la Evaluación de la Participación Extranjera de Telecomunicaciones de Estados Unidos, conocido como Team Telecom. Los cables submarinos nos mantienen conectados globalmente y son parte esencial de la economía digital, pero pueden plantear riesgos de seguridad reales si la FCC y sus socios de seguridad nacional no tienen la oportunidad adecuada de revisar dónde se pueden instalar nuevos cables, dijo la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel.

Desde su última conferencia de prensa, en la que expresó que ha recibido escasos contratos de construcción de gobierno federal, ya no hay registro de visitas de Carlos Slim a Palacio Nacional

¿Dónde votar?

El día de la jornada electoral –2 de junio– los ciudadanos suelen enfrentar un problema: ¿dónde está ubicada la casilla donde les toca votar? El INE desarrolló una aplicación que funciona en el teléfono celular, por la que, ingresando algunos datos, podrán ubicarla fácilmente.

Ombudsman Social

Asunto: citas en el Issste

Desde diciembre pasado estoy persiguiendo y rogando por una cita en especialidades del Issste. Cada mes nos dicen venga el mes siguiente. En abril me dijeron venga el 15 de mayo… hoy 15 de mayo vine a celebrar el Día del Maestro con una fila de medio kilómetro que avanza lentamente. Es el mediodía y dicen que sólo atenderán hasta las 13 horas a los pacientes de la mañana. Yo no podré venir mañana por mi trabajo. Entonces, estoy condenada a no recibir atención, porque seguramente para el viernes ya no habrá citas en el Hospital Rubén Darío.

De Barranca del Muerto.

Busco cita para Reumatología

Buzón reservado

