Petroleros: elecciones libres

– Romerismo mantiene control

– Nieto: tiempos revueltos

– AMLO remachó renuncia

La expectativa de elecciones libres y democráticas en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se ha ido diluyendo ante las previsibles maniobras de grupos caciquiles, encaramados en las direcciones nacional y de las 36 secciones regionales de esa organización, y una gestión en la materia, a la que consideran poco enérgica o abiertamente simulatoria, de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

La senadora de Morena por Campeche Cecilia Sánchez García tuiteó el pasado martes: “¿Cuáles fueron los acuerdos o motivos de la Sria. @LuisaAlcalde para dar posibilidades a los corruptos de #RomeroDeschamps de seguir en el #STPRM? Nos prometieron la intervención del INE, OIT y Derechos Humanos, y nada de eso se cumplió. #AsíNo”. Y la noche de este martes insistió en Twitter: “Todas y todos los petroleros sabemos del grado de #Corrupción, manipulación y delitos de los que son capaces el grupo de #RomeroDeschamps, pero la Sria @LuisaAlcalde les abrió la puerta para seguir en el #STPRM. ¡Nos toca defender nuestro sindicato!”

En términos generales, los trabajadores que empujan a favor de un proceso democrático, sobre todo para sustituir la estructura caciquil y corrupta impuesta por Carlos Romero Deschamps, se quejan de maniobras desde los liderazgos actuales para obstruir el registro de los opositores, mediante el mismo esquema de cooptación, marrullerías, amenazas y represión en el empleo, muy distante todo de las promesas gubernamentales de utilización de mecanismos electrónicos (el Sistema Remoto de Votación Laboral, Sirvolab) para garantizar el sufragio libre y secreto y asegurar la participación sin cortapisas de los interesados.

En la sección 47 del STPRM, por ejemplo, la convocatoria a elecciones fue emitida por Víctor Matías Hernández Colunga, como secretario general del comité ejecutivo seccional, y Víctor Manuel Kidnie de la Cruz como secretario del interior. Y la Comisión Electoral Auxiliar de ese mismo comité dictaminó que la única planilla que había obtenido registro era la Verde, encabezada por el mismo Hernández Colunga.

Un trabajador de otra sección, cuyo nombre se omite, reportó a esta columna: “A los que intentaron registrarse los rechazaron que porque la copia de un contrato de un suplente no es legible, que la credencial mostrada no es la misma del padrón que tienen; a saber de qué año es el padrón que manejan. Hasta ahora parece que van solos o con otra planilla de los mismos, pero revuelta; ellos la chiflan, la cantan y la bailan solos. Cada día se vuelven más cínicos (los líderes romeristas): en el cobro para los transitorios que suben a plataformas, en los descuentos descarados que nos hacen de nómina sin decir agua va, en descuentos por un seguro de vida que no pedimos… tan fuera de la legalidad…”

Ayer, en un tuit de apaciguamiento temporal, Santiago Nieto Castillo (SNC) describió los actuales como tiempos revueltos. Lo hizo para señalar que silencio y moderación habrán de regir su conducta: silencio, reflexión y paciencia. Sus decisiones, agregó, se darán primero en lo personal, luego en lo familiar y después en lo político. No es una bandera blanca de rendición sino de alto provisional al fuego, ha de suponerse que en particular al que antes le era o parecía amigo.

Por lo pronto, el Presidente de la República remachó la puerta de salida del ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al expresar que había sido buena la decisión de Nieto Castillo de renunciar al cargo.

Pudo haber elegido palabras neutras o menos definitorias. Por ejemplo, que era una decisión de SNC que él respetaba; pero prefirió cargar la tinta y dejar sin resquicio de interpretación, tomando las andresinas expresiones en sentido inverso, que para él hubiera sido mala decisión que el abogado queretano hubiese pretendido quedarse en el cargo. ¡Hasta mañana!

