Neymar desata polémica tras derrota de Santos

El astro brasileño Neymar, volvió a encender la polémica tras una nueva derrota de Santos en el Brasileirão

Neymar volvió a ser el centro de la atención en Brasil, aunque no precisamente dentro del campo. El astro del Santos, aún en proceso de recuperación por una lesión muscular, encendió las redes sociales después de la derrota de su equipo 1-0 ante el Vitória, en un duelo clave por la permanencia en el Brasileirão.

El atacante de 33 años presenció el encuentro desde las gradas del estadio Vila Belmiro y no tardó en expresar su molestia por el arbitraje. “¡Tenemos que profesionalizar el arbitraje en Brasil, es para ayer!”, escribió en su cuenta de X, apuntando directamente contra el juez principal Rafael Rodrigo Klein.

Su mensaje generó reacciones inmediatas, pero lo que realmente agitó las redes fue un “me gusta” que el delantero dio a un video donde su compañero Guilherme falla un gol prácticamente sobre la línea. En medio de la crisis del club, el gesto fue interpretado por muchos aficionados como una falta de apoyo al vestuario.

REACCIONES DIVIDIDAS Y DEFENSA DE SU COMPAÑERO

Las críticas no se hicieron esperar. “Soy fan de Neymar, pero se equivocó”, escribió un hincha en redes. Otro comentó que el gesto “sonó a burla” considerando el difícil momento que atraviesa el Santos, apenas un punto por encima del descenso.

Ante la ola de cuestionamientos, el propio Neymar intentó calmar los ánimos al responder una publicación que pedía la salida de Guilherme del club: “Calma, no es para tanto”, escribió, buscando bajar la tensión.

GOL CON DEDICATORIA A NEYMAR

Como si fuera poco, Matheuzinho, autor del gol del Vitória, celebró su tanto imitando el característico festejo de Neymar, con las manos a los lados de la cabeza, lo que encendió aún más la polémica.

Mientras tanto, el ídolo brasileño continúa su recuperación. Sin fecha confirmada para su regreso, se espera que pueda reaparecer en noviembre. Hasta ahora, solo ha disputado 13 de los 28 partidos del Santos en la temporada, marcando tres goles. Con 10 jornadas por delante, el histórico club de Pelé se mantiene al borde del abismo, con 31 puntos, los mismos que el Vitória.