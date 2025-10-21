El Barcelona se da un festín con el Olympiacos: 6-1

El Barcelona goleó 6-1 al Olympicos en la jornada 3 de la Champions League. Fermín López marcó un triplete y Marcus Rashford doblete

El Barcelona se dio un festín con el Olympiacos al golearlos 6-1 en la jornada 3 de la Champions, que se disputó en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Fermín López marcó un triplete y Marcus Rashford un doblete. El cuadro griego se quedó con 10 jugadores.

El Olympiacos quiso sorprender al inicio del partido. Daniel Podence mandó un disparo que iba colocado al poste derecho y Wojciech Szczęsny se estiró al máximo para desviar con la mano izquierda.

El Barcelona respondió y no perdonó para marcar el 1-0. Fermín López abrió para Lamine Yamal, quien se quitó la barrida de un rival, el portero griego Kostas Tzolakis salió para frenar al español, el balón quedó a la deriva, por lo que el ‘16’ en los dorsales se acomodó y mandó su disparo al fondo al 7’.

El cuadro griego estuvo cerca de empatar. Un disparo de Dani García se marchó a tiro de esquina por el desvío de un defensor al 20’.

Marcus Rashford amenazó con marcar en dos ocasiones.

Barcelona 2 – 0 Olympiacos. En una recuperación de balón de Pedri a la altura de medio campo, Dro Fernández envió un pase al espacio para que Fermín López recortara a un defensor y mandara su remate de pierna izquierda al fondo al 39’.

Tzolakis le quitó el triplete a Fermín. Tras un servicio preciso de Lamine Yamal, el español remató de cabeza y el portero desvió a una mano al 47’.

Barcelona 2 – 1 Olympiacos. Una confusión llevó al VAR. Ayoub El Kaabi había anotado de cabeza, pero tras una revisión, se decretó penal por una mano de Eric García. El mismo ‘9’ del Olympiacos se encargó de rematar, el balón pegó en el poste izquierdo de Szczęsny y después cruzó la línea final al 54’.

El Olympiacos se quedó con 10 jugadores. Santiago Hezze vio la segunda amarilla por un supuesto golpe al 57’.

Barcelona 3 – 1 Olympiacos. El VAR volvió a aparecer y decretó un penal a favor del Barcelona tras una falta de Tzolakis sobre Marcus Rashford. Lamine Yamal remató suavecito, engañando al portero al 67’. El blaugrana se “puso” la corona, mientras Nicki Nicole estaba en las gradas.

Lamine Yamal estuvo a punto de marcar su doblete, pero se tardó y su remate fue desviado a tiro de esquina.

Barcelona 4 – 1 Olympiacos. Alejandro Balde le dejó el balón a Rashford, quien controló, no lo presionaron y remató a primer poste al 74.

Barcelona 5 – 1 Olympiacos. Roony Bardghji hizo la “elástica” para quitarse a un defensor y después sirvió el balón para que Fermín rematara de pierna izquierda al 74’.

Barcelona 6 – 1 Olympiacos. Rashford bajó el balón de lujo, se acomodó y mandó su disparo a primer poste al 79’.

El Barcelona siguió con su presión y en busca del séptimo, pero ya no aumentó su cuenta en el marcador.

El siguiente compromiso de los blaugranas será de visita ante Brujas, el miércoles 5 de noviembre a las 2 de la tarde.