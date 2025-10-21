Courtois alza la voz sobre la censura de LaLiga

Thibaut Courtois, presidente del Real Madrid, descartó que sea una sorpresa la censura cuando “lleva ya tiempo haciendo esas cosas”

La censura de LaLiga al no mostrar en televisión, en algunos encuentros, la protesta que hicieron los jugadores por el partido que se disputará en Miami, fue catalogada por Thibaut Courtois como algo ‘normal’, debido a que ya lleva tiempo haciendo esas cosas.

“No sé qué os sorprende porque lleva ya tiempo haciendo esas cosas, como las contestaciones públicas en redes. No he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo, y además cambiar el porqué estamos protestando, es censurar y manipular y es grave”, mencionó.

Sobre el partido que disputarán el Villarreal y el Barcelona en Miami, consideró que adultera la competición.

“Sí, totalmente, adultera la competición. Nadie lo ha votado y LaLiga lo hace porque les sale a ellos hacerlo. Creo que adultera la competición y además no cumple con el convenio de los jugadores. Debemos jugar en casa y fuera, salvo por fuerza mayor”, indicó el portero del Real Madrid.

VE A UNA JUVENTUS CON MÁS PELIGRO

Thibaut Courtois consideró que la Juventus será un equipo con más peligro por no tener una buena racha y destacó su calidad.

“No llegan en una racha buena últimamente, pero eso les hace un equipo más peligroso. Sabemos que tienen mucha calidad tanto defensiva como ofensivamente y va a ser un partido complicado que tenemos que afrontar bien desde el primer segundo y demostrar que estamos en casa”, dijo