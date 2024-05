América cuidará detalles ante Cruz Azul

Álvaro Fidalgo pone énfasis en esos pequeños detalles del América que pueden marcar diferencia contra Cruz Azul en la final del Clausura 2024 de la Liga MX, algo en lo que ya han cuidado en las últimas dos Liguillas.

“En esta clase de partidos los pequeños detalles marcan diferencia. Creo que supimos cuidar mucho los detalles en estas últimas dos Liguillas a diferencia de lo que nos había pasado anteriormente tanto en mi expulsión como en diferentes errores que tuvimos en momentos que no puedes fallar. Va a ser una final en la que los detalles van a marcar la diferencia porque son dos buenos equipos con buenos jugadores que juegan bien al futbol”, comentó.

El poder ser bicampeón con las Águilas es algo que seduce al Maguito por el hecho de escribir historia en una institución donde, desde su punto de vista, no es fácil conseguirlo en un lapso de tiempo tan corto como lo es un año futbolístico.

“Creo que lo dije antes, es entrar en la historia del club más grande de México y cuando vienes a un club tan grande a hacer historia es difícil. Estar a ese paso de conseguir ese bicampeonato, la 14 y la 15 en un lapso de un año es una ilusión y una responsabilidad muy grande para todos”, afirmó.

Finalmente, Álvar Fidalgo respondió sobre su futuro y dejó claro que la Final no será su última presentación en el América y pidió seriedad ante afirmaciones de ofertas provenientes de equipos como Betis o Real Madrid.

“Hay que ser realistas, el Madrid no (ofertará por él). Hay que ser serios, vamos a hablar de las cosas de verdad. Estoy centrado en el club y al día de hoy no me importa nada más. Mucha gente cree que estoy fuera y eso no es así, para nada. No sé lo que va a pasar en el verano conmigo y mis demás compañeros, pero en mi caso estoy seguro que estos dos partidos nos serán mis últimos con el club”, terminó.