¡’Canelo’ Álvarez finalmente pone precio para pelear contra David Benavidez!

El campeón mexicano de peso supermediano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, finalmente puso un precio para que su pelea contra David Benavidez se concrete y aseguró que ve a su posible rival subiendo con algunas libras de más al ring en caso de concretarse el combate en el mes de septiembre de este mismo año.

Lo único que veo es que (David) Benavidez son 25 o 30 libras más que yo el día de la pelea, no tengo problema con eso, pero si quiere que pelee con él son 200 millones de dólares”, comentó ‘Canelo’ Álvarez a los medios de comunicación que lo abordaron en el evento de golf Hole in One, al que asistió este miércoles.

A pesar de que, una pelea contra David Benavidez podría dejar en claro quién es el mejor púgil dentro de las 168 libras (peso supermediano), el tapatío aseguró que se encuentra en un momento de su carrera donde se ha ganado el derecho a elegir a sus rivales, sin importar lo que opinen los aficionados o la prensa.

Toda mi carrera ustedes han exigido que con este peleador y con este otro, todos los que decían ya pasaron. Ahora, en el momento que estoy, puedo exigir y hacer lo que yo quiera”, agregó el campeón indiscutido de peso supermediano en el vento que organizó la exgolfista Lorena Ochoa.

Respecto a su pasada pelea contra el tijuanense Jaime Munguía, de la cual resultó vencedor por decisión unánime, ‘Canelo’ Álvarez fue claro al afirmar que en ningún momento evitó noquear a su rival como se había especulado, de hecho, su idea era ganar por esa vía, pero considera que su oponente se llevó un gran aprendizaje.

Son ideas que ustedes se hacen, fui a hacer mi trabajo. Si había oportunidad de noquearlo, lo iba a noquear. Lo que sí, es que va a aprender mucho de lo que pasó el sábado”, sentenció Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien volverá a subir al ring en septiembre de este año.