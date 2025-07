Si se hubiera construido el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, las inundaciones en la Ciudad de México de este año habrían sido peores, contestó Claudia Sheinbaum a las críticas de Enrique Peña Nieto, el expresidente que promovió el proyecto.

El priista reapareció en un documental sobre la cancelación del NAIM en el que remarcó que no se ha comprobado una malversación de recursos, una acusación hecha constantemente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“A la postre no ha quedado acreditado ni probado ni evidenciado que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción”, defendió Peña Nieto en el documental.



¿Qué dijo Sheinbaum de las críticas de Peña Nieto a la cancelación del NAIM?

“Es muy pronto para saber por qué aparece en este documental. Lo importante sobre el aeropuerto, más allá de si hubo malos manejos o no, es que hay una investigación sobre los recursos que se utilizaron para su construcción”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este martes 1 de julio.

La mandataria también enfatizó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto eligió una zona con hundimientos en Texcoco para la construcción del nuevo aeropuerto.

“Es un vaso regulador del agua que salen de la Zona Metropolitana. Las inundaciones de estos días en la Ciudad de México hubieran sido peores si se hubiera construido (el aeropuerto) porque no hay un canal distinto para los ríos que llegan a la zona”, detalló.

Sheinbaum afirmó que el “gran negocio” del nuevo aeropuerto en Texcoco estaba en el desarrollo inmobiliario que el Gobierno iba a autorizar en las 700 hectáreas de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para convertirlo en un “nuevo Santa Fe”.



¿Dónde se puede ver el documental sobre el aeropuerto en Texcoco?

El documental, titulado Texcoco, la decisión del presidente, fue hecho por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). En la filmación también aparecen académicos, empresarios, exfuncionarios de gobierno y personas implicadas con el megaproyecto de Texcoco.

“Esta serie documental es un recorrido por los entretelones de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: las decisiones, los argumentos, los conflictos y las consecuencias. Está narrada por las voces de más de 50 especialistas, activistas sociales, académicos, miembros del gobierno y analistas que fueron protagonistas y testigos del fracaso de una de las obras de infraestructura más polémicas de los últimos 40 años”, explica en su sitio.

Puedes ver el documental en la página del CEEY. Este centro de estudio también hizo recientemente un estudio que señaló que la mitad de las personas pobres en México morirán siendo pobres.