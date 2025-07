El productor Luis de Llano fue nombrado en una publicación de Katia Llanos, excantante del grupo Garibaldi, quien lo defendió luego de que la Corte le negó el amparo en el caso de Sasha Sokol.

La SCJN tomó la demanda de Sokol en contra de Llano, donde ella señaló que fue obligada a mantener una relación amorosa con él durante 4 años.

Ahora, Katia, compartió un post en Instagram donde catalogó al productor como un “hombre íntegro y honorable”, mensaje que llamó como “su verdad”.



¿Qué dijo Katia, excantante de Garibaldi, de Luis de Llano?

El pasado 29 de junio, Katia Llanos, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde se refirió al productor Luis de Llano.

“Hoy quiero levantar la voz en apoyo a alguien que marcó mi camino personal y profesional en el espectáculo: Luis de Llano, trabajé con él cuando estuve en Garibaldi en los años 90 y, desde que lo conocí, me recibió con afecto, respeto y calidez”, escribió.

La intérprete de ‘La ventanita’ llamó a Llano como un “amigo” y un “ser humano digno de admiración”.

“A lo largo de todos estos años, nunca vi en él otra cosa más que a un hombre íntegro, caballeroso, generoso y comprometido con su trabajo, con su familia y con la carrera de muchos artistas (…) también fue un amigo leal y un ser humano digno de admiración”.

Katia Llanos, excompañera del actor Sergio Mayer, consideró que no le corresponde juzgar ni a Sasha Sokol ni a Luis de Llano, pero ella habla “desde su verdad”.

“No me corresponde juzgar ni señalar, pero sí puedo hablar desde mi verdad, desde lo que vi y viví. Y lo que viví fue el privilegio de haber trabajado con un hombre que jamás estuvo involucrado en escándalos, y cuya reputación fue siempre la de un profesional honorable y una figura de respeto”, redactó en el post.

La exintegrante de la banda Garibaldi lamentó que compañeros suyos y excolaboradores de Luis de Llano no “alcen la voz” luego de la decisión de la Corte en el caso de Sasha Sokol, donde el productor fue condenado por daño moral y tras la resolución debe ofrecer una disculpa pública, evitar mencionar a Sasha, tomar un curso de prevención de conductas sexuales y pagar una indemnización a la cantante.

“Hoy, cuando su nombre ha sido expuesto al juicio público, me duele ver el silencio de muchos que fueron testigos de su entrega, de su talento y de su calidad humana. Yo no me quedaré callada. Porque las décadas que he conocido a Luis me permiten afirmar que, independientemente de lo que cada quien crea o piense, la dignidad también se defiende cuando nace del testimonio directo (…) Esta es mi verdad”, finalizó.



¿Quién es Katia Llanos, excantante de Garibaldi?

Katia Llanos nació en 1969 en la Ciudad de México y se integra al grupo Garibaldi, del productor Luis de Llano, en la década de los 90, junto a Sergio Mayer y Patricia Manterola.

Cuando estuvo en la banda musical, tuvo la oportunidad de invertir y formar su propia empresa de iluminación para espectáculos.

“Durante mi tiempo en la banda pude guardar dinero para invertir y crear una empresa de iluminación, ese fue mi principio como empresaria, Luis de Llano me dio oportunidad de trabajar con el grupo y después me tocó poner las luces en presentaciones de Manuel Mijares”, contó para el pódcast Academia para vendedor de alto rendimiento, publicado en 2023.

Actualmente, tiene dos hijos, se mantiene alejada de la vida pública y se dedica a ser coach nutricional, se lee en su página de Facebook.