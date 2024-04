Después de que la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, le reclamara a su contrincante, la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, por proteger al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, el exministro le respondió a la panista, y le aseguró que sus acusaciones no tienen sustento.

Primero, la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD le dijo a la candidata de Morena que debería de empezar por limpiar su equipo de campaña.

“El buen juez por su casa empieza, Claudia. Deja de mentir y ser tapadera de las acusaciones de corrupción de Zaldívar”, espetó Gálvez.

Además, la panista recordó que incluso figuras que apoyan a la ‘4T’, como el periodista Hernán Gómez, han relatado los actos de corrupción que cometió el ministro en retiro mientras estuvo al frente de la SCJN.

A lo que el juzgador le reclamó a Gálvez que utilice un libro escrito por Hernán Gómez para atacarlo, y dijo que es producto de una alianza entre Norma Piña, presidenta de la Corte, y la oposición.

A través de sus redes sociales, el expresidente de la SCJN sostuvo que lo escrito por el periodista no tiene sustento.

“Están desesperadas porque su campaña no sólo no levanta sino que se hunde. Ese libro no demuestra nada. Son puros chismes sin fuentes verificables, como el mismo autor lo reconoce”, aseguró Zaldívar.

Además, consideró que es “lamentable que se utilice a la Suprema Corte y al Poder Judicial con fines políticos electorales, y que se persiga a jueces por haber resuelto a favor del gobierno federal”.

Claudia Sheinbaum también se sumó a los reclamos por la indagatoria en contra del ministro, ya que sostuvo que esto no beneficia en nada a la sociedad.

“Generar estas investigaciones no ayuda a México, si el objetivo es avanzar conjuntamente hacia delante, ¿cuál es el sentido de generar estas investigaciones?”, cuestionó la morenista.

Además, agregó que éstas “tienen un sustento político y de utilizar una institución como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este objetivo”.

El exministro está siendo acusado de haber “vulnerado” la autonomía e independencia de operadores del sistema judicial para “satisfacer intereses personales o de terceros”.

Además, fue señalado de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales.

Estas acusaciones contra Zaldívar se basan en 283 testimonios recabados desde 2019, de los cuales 259 corresponden a jueces y magistrados.

Estas denuncias anónimas también generaron polémica, ya que el exministro señaló el viernes pasado durante el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que “la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Filtrar a los medios aún más”.