El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 15 de abril desde Palacio Nacional.

‘El piloto merece un homenaje’: AMLO sobre caída de helicóptero en Coyoacán

AMLO habló sobre el desplome de un helicóptero en calles de la alcaldía Coyoacán y envió su pésame a los familiares de los fallecidos.

Además, dijo que el piloto merece un homenaje debido a que evitó caer en alguna vivienda de la zona y así causar mayores daños.

“Estuve pendiente, quiero mandar mi pésame a los familiares de los fallecidos y un homenaje al piloto porque todo indica que maniobro para no caer en donde había viviendas con familias”, agregó.

El accidente aéreo ocurrió en Av. del Imán y Delfín Madrigal, al sur de la ciudad. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó que la aeronave se desplomó por un aparente paro de motor.



‘Ojalá que jueguen limpio’, pide AMLO para segundo debate presidencial

A tan solo unos días del segundo debate presidencial, López Obrador hizo un llamado a que “jueguen limpio”.

AMLO aseguró que no puede hablar sobre el tema, pero sí sobre su experiencia y acusó que siempre hay una “mano negra” del Instituto Nacional Electoral (INE) y lo mismo ocurrió en el primer debate.

El presidente hizo recomendaciones a quienes asisten a estos eventos “actúen como son, digan lo que piensan, que no les pongan a leer cosas que no tiene que ver con ustedes” y les aconsejó no hacerles caso a sus asesores.

Según López Obrador, la explicación es que los publicistas no conocen a la gente y no tienen contacto con el pueblo.

AMLO descarta riesgo en elecciones por caso Ayotzinapa

Ante la amenaza de normalistas de Ayotzinapa de crear un boicot durante las elecciones si antes no se reúne con los padres de los desaparecidos, AMLO descartó que haya algún tipo de riesgo.

“No queremos que un caso tan importante de justicia lo conviertan en una cuestión politiquera”, apuntó el presidente.

AMLO pidió no caer en trampas ni provocaciones, por lo que de nuevo hizo un llamado a que no se utilice este caso con cuestiones electorales.

Desde hace varias semanas, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos han pedido una reunión con el presidente, pero el mandatario impuso como condición para recibirlos, que no estén sus abogados.



AMLO pide a Israel no responder a los ataques de Irán

AMLO se refirió al conflicto entre Israel e Irán e hizo un llamado a las autoridades israelíes a no responder ante el ataque para que “no escale el conflicto y no aumente la violencia”.

“Que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que queden las cosas como están. Ojalá que las autoridades, como una muestra de buena voluntad, no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán”, agregó el presidente.

López Obrador pidió una postura más firme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como buscar una solución de fondo para que cese el fuego en la franja de Gaza y haya un acuerdo.

AMLO aseguró que México siempre ha optado por la paz desde la intervención de Rusia a Ucrania, con la confrontación de Israel con Palestina en la Franja de Gaza y ahora con Irán.

Se está buscando la forma de que puedan participar’: AMLO sobre voto de mexicanos en el extranjero

Sobre los registros de los mexicanos en el extranjero que fueron eliminados del padrón para emitir su voto, López Obrador informó que se trata de 39 mil personas.

El presidente agregó que se buscará la forma de que puedan participar en las próximas elecciones y así tomar en cuenta a quienes fueron eliminados.

Para ello pidió el apoyo de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para trabajar en conjunto con la Secretaría de Gobernación y así reunirse con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

AMLO aseguró que tras esta reunión y la revisión del tema se informará respecto a los resultados durante los próximos días.

¿Cuándo iniciará la última gira de AMLO por el país?

AMLO anunció que realizará una última gira por el país antes de dejar la Presidencia, por lo que su recorrido será después del 2 de junio tras darse a conocer los resultados de las elecciones 2024.

“Para dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento”, apuntó el presidente.

Durante el próximo fin de semana, López Obrador asistirá a la Convención Bancaria en Acapulco y recorrerá obras en Oaxaca y el puerto de Veracruz.

Será el viernes cuando esté en Acapulco y después irá a la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca para evaluar la construcción de caminos rurales.



AMLO tendrá videollamada con presidentes de América Latina para abordar crisis con Ecuador

Al hablar sobre los avances relacionados con el conflicto México-Ecuador, el presidente López Obrador aseguró que el martes 16 de abril tendrá una videollamada con los presidentes de América Latina.

A las 9:00 horas se reunirá con integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para hablar sobre el tema.

México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones al Derecho Internacional, luego del asalto policial en la Embajada mexicana en Quito el pasado viernes 5 de abril.

La canciller, Alicia Bárcena, anunció que el país también recurrirá a organismos multilaterales para condenar el actuar del Gobierno de Ecuador y que provocó el rompimiento de las relaciones.



Estos son los supermercados del país que venden la canasta básica más barata

El titular de la Profeco precisó que en la semana del 1 al 5 de abril el precio promedio de la canasta básica fue de 81.053 pesos.

Los supermercados que ofrecen estos productos por debajo del promedio son:

Bodega Aurrera López Mateos en León, Guanajuato, vende la canasta básica en 740.10 pesos.

Walmart El Molinito, en Tlaxcala, ofrece estos productos en 739 pesos.

Bodega Aurrera estadio, en Culiacán, Sinaloa, ofrece la canasta básica en 765.10 pesos.

Walmart MS Cumbres, en Morelia, Michoacán, vende dichos productos en 765.90 pesos.

Walmart Galerías Saltillo, en Saltillo, Coahuila, donde la canasta se vende en 777.90 pesos.

Bodega Aurrera Emilio Carranza, en Saltillo, Coahuila, vende los productos en 734.60 pesos.



¿Cuáles son las gasolineras que ofrecen los precios más bajos en el país?

Como parte de la sección ‘Quién es quién en los combustibles’, se dieron a conocer cuáles son las gasolineras que ofrecen los precios más bajos en el país.

Entre ellos están:

Pemex Jorge Eugenio Soto Yarto, Veracruz, vende la gasolina regular a 21.50 pesos por litro.

Orsan Estaciones de Servicio Sauto, en Coatzacoalcos, Veracruz, está a 23.18 pesos por litro la premium.

Los precios de la gasolina regular van de 21.50 a 26.39 pesos, la gasolina premium se vende entre 23.18 a 27.90 pesos y el diésel tiene un costo de entre 23.49 a 26.95 pesos.