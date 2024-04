“Me dedico al campo, de eso vivo”, así respondió Abraham Oseguera Cervantes cuando fue detenido.

“Me dedico al campo, de eso vivo”, así respondió Abraham Oseguera Cervantes, mejor conocido como “Don Rodo”, cuando fue detenido por autoridades el pasado 21 de abril, fecha en la que fue acusado de realizar actos de lavado de dinero, así como tráfico y venta de drogas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la defensa del hermano de ‘El Mencho’, uno de los criminales más buscados en México, Abraham Oseguera se dedica a sembrar agave, por lo que durante su captura dijo: “Yo tengo 10 años viviendo aquí, yo me dedico al campo, tengo mi agave, aquí están mis documentos, lo estoy vendiendo y yo de eso vivo”.

Además, el abogado de “Don Rodo” detalló que su cliente, quien fue detenido en Jalisco, “siembra agave, caña, sandía, de hecho pueden verificar, tiene su documentación en regla, en 15 días va a jimar su agave, eso es lo que hace él”.

Por esta razón, el hermano mayor de “El Mencho” pidió a las autoridades que no lo inculpen solo por ser pariente de Nemesio Oseguera: “Que yo sea hermano de un personaje eso no me incrimina, entonces ¿por qué no van por el personaje, por qué me tienen que molestar a mí y a mi familia?”, cuestionó.

“Él no se dedica a ninguna actividad, lo mismo se lo decimos a la Fiscalía, yo no he visto una orden de aprehensión contra el señor Nemesio”, lamentó el abogado de “Don Rodo”.



¿Por qué fue puesto en libertad ‘Don Rodo’, hermano de ‘El Mencho’?

De acuerdo con fuentes del sistema penitenciario federal, el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder máximo del CJNG, abandonó la prisión a la una de la mañana de este 30 de abril, luego de que un juez de control ordenó su liberación por violaciones al debido proceso.

Las fuentes indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) no contaba con más elementos para integrar una nueva causa penal y con ello evitar la excarcelación de “Don Rodo”.

Dicho sujeto fue detenido el 21 de abril pasado en una casa ubicada en Autlan de Navarro, Jalisco, durante un operativo de la Guardia Nacional. Su captura fue en flagrancia que no contaba con orden de aprehensión.

La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que jueces federales se negaron a conceder órdenes de cateo a la casa de “Don Rodo”, por lo que la Guardia Nacional montó una vigilancia en la zona gracias a lo cual detectaron la presencia de hombres armados que, al ver a la autoridad, huyeron e ingresaron al domicilio donde se detuvo al hermano del Mencho con armas y droga.

En una audiencia celebrada el sábado pasado que se prolongo por 18 horas, el juez de control Rogelio León Díaz Villarreal ordenó la libertad del imputado al estimar que la Guardia Nacional mintió en cuanto a hora, modo y lugar de la detención.

La FGR acusó que policías municipales y jueces dieron ventajas indebidas a “Don Rodo”, lo que facilito su libertad.

Con información de David Saúl Vela