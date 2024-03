El crimen de Ayotzinapa fue cometido hace 10 años, en el sexenio de Enrique Peña Nieto; las consecuencias –la puerta de Palacio Nacional derribada por gente con el rostro cubierto– alcanzan al gobierno que sustituyó al priísta. Ayer fue día de regocijo para los malquerientes del presidente López Obrador. El video de la puerta sugiere un final violento del sexenio, lo cual no corresponde a la realidad. Mayor regocijo les hubiera causado que los guardias los repelieran con saldo de muertos y heridos. Exigían ser recibidos por el Presidente. La irrupción lo sorprendió en plena mañanera. Le preguntaron los reporteros si los atendería. Comentó: no, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los 43 jóvenes. La actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos, en el mejor de los casos, es una actitud política de confrontación en contra nuestra. El candidato López Obrador hizo en campaña el compromiso de resolver el caso. Faltan seis meses y días para que concluya su gobierno. Se ha reunido en repetidas ocasiones con los padres para ponerlos al tanto de los avances. Para la mayoría de la gente, Ayotzinapa es un expediente en el que están involucrados mandos militares y autoridades civiles del peñanietismo; hay detenidos. Las investigaciones pareciera que han enredado más el caso y alargado el dolor de los familiares de las víctimas. Queda la duda si los acontecimientos de ayer son parte del go negative sugerido por Jorge Castañeda. En cualquier caso, López Obrador debería dar a conocer los resultados de la averiguación que está conduciendo, aunque no satisfagan a todos.

Empleos, cifra récord

La economía sigue vacunada contra los sobresaltos de la política. El IMSS reporta que en febrero la cifra de empleos subió 156 mil 403, un récord. Otro informe se refiere al número total de puestos de trabajo: 22 millones 289 mil 810, de los cuales, 86 por ciento son permanentes y 14 por ciento, eventuales. En los últimos 12 meses aumentaron 629 mil 341, siendo este incremento mayor al promedio de los 10 años previos. También reporta el IMSS que el salario base de cotización promedio alcanzó 576.20 pesos. Esas son las cifras. La realidad se vive en la frontera norte, donde las empresas comienzan a sentir la escasez de mano de obra disponible.

El mundo al revés

“En Magdalena de Kino compartimos la importancia de la propuesta de @XochitlGalvez de ir por una pensión de adultos mayores a partir de los 60, no de los 65 años”. ¿Quién es el autor de frase de apoyo tan vehemente? Ni más ni menos que Manlio Fabio Beltrones, en campaña por una senaduría en tierras sonorenses. Se pasó más de la mitad de su vida combatiendo al PAN. Los políticos se adaptan pronto a su nueva chaqueta, pero a los ciudadanos no les hace gracia.

Sube el chocolate

Aunque el cacao es originario de México, actualmente las zonas de producción importantes se ubican en África. La familia Mars, una de las más ricas del mundo, según la revista Forbes, ha hecho su fortuna con la venta de chocolates de diversas marcas, entre ellas las populares M&M. El mercado está en crisis. El cacao supera 7 mil dólares por tonelada y rompe los máximos históricos. Desde enero, el precio de la materia prima se ha disparado 134 por ciento. Concurren varios motivos, pero principalmente influyen fenómenos climáticos, problemas de infraestructura e inversión y los infaltables especuladores. No se sorprendan si suben de precio sus chocolates favoritos.

Twitterati

Un robot humanoide saudita acosa a una mujer. (Le tocó las pompis). Los ingenieros que fabricaron el robot ofrecieron disculpas alegando que se debía a un fallo técnico.

Emmanuel Rincón @EmmaRincon

X: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: [email protected]