Javier Aguirre reconoce que su Mallorca fue superado en Copa del Rey

El entrenador mexicano del RCD Mallorca, Javier Aguirre, reconoció que la Real Sociedad fue muy superior en la segunda parte de su ida de Semifinales de la Copa del Rey y que incluso pudieron haber perdido el partido, pero que lograron arañar un empate sin goles que les hacer sentirse vivos y con la ilusión intacta para un partido de vuelta en el Reale Arena donde seguro van a sufrir.

En la segunda parte fueron muy superiores y pudimos haber perdido el partido, pero salió como salió y tenemos la ilusión intacta. En el futbol nunca puedes dar nada por sentado, pero ellos son los favoritos, por futbol, plantilla y porque son equipo de Champions. Plantarle cara no es fácil, pero lo intentaremos allí”, señaló Aguirre en rueda de prensa.

El mexicano cree que su primer tiempo sí fue bueno. “Fue igualado y quizá ahí empujamos mucho en su campo y luego nos faltó vigor en la segunda parte seguramente, nos faltó un pelín de creernos más y de piernas porque ellos te someten mucho, traen la pelota de un lado a otro y te hacen correr mucho”, detalló.

El ‘Vasco’ Aguirre recalcó que tanto él como Imanol Alguacil saben que no puedes dar por ‘muerto’ a nadie. “Hasta que no silbe el árbitro de la vuelta estaremos vivos. Allí no seremos tampoco favoritos, sufriremos seguro, pero en el futbol no hay nada escrito y ellos hacen bien en no darnos por muertos y nosotros también en sentirnos vivos”, advirtió.

El entrenador mexicano recordó la importancia de haber jugado en casa porque el calor de la afición empuja y al jugador le estimula. “No es un factor para jugar mejor o peor, pero al futbolista le da más energía”, admitió al respecto.

Finalmente, Aguirre confirmó que tuvo que retirar a Abdón Prats porque sufrió una torcedura muy fea, aunque el delantero quería seguir, pero más por amor propio, y espera que Nemanja Radonjic, refuerzo invernal, les pueda mejorar arriba.

Le vi fuera de sitio, pero es difícil en 20 minutos demostrar tus cualidades. Es muy veloz y ojalá veamos lo eficaz que es”, apuntó sobre el serbio, que tuvo unos minutos ante la Real Sociedad.