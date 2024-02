Chivas no se ve como favorito en Concachampions

By

El estratega de Chivas del Guadalajara, Fernando Gago, aseguró que no cae en exceso de confianza de cara a su duelo ante el Forge FC en la Concacaf Champions Cup

Las Chivas del Guadalajara está de vuelta a la competencia internacional continental y lo hace enfrentando al Hamilton Forge FC siendo el primer rival de la Concacaf Champions Cup. A pesar del favoritismo que se le pueda dar, el técnico de Chivas, Fernando Gago. no lo ve así y le da gran importancia al partido de mañana en el Tim Horton’s Field.

No, el exceso de confianza en el futbol es un error, pasa por todos los partidos, independientemente del rival. Nosotros tenemos el compromiso y la realidad de que queremos competir por todos los partidos. Si es pensar que el partido está ganado desde hoy sería un error muy grave y nos podríamos arrepentir, la intensidad y necesidad de jugar el partido y cómo lo jugamos todos, es como una final”, dijo Fernando Gago.

Para este partido de inicio de la Concacaf Champions Cup, Chivas y el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago decidió regresar a Guadalajara a Orozco Chiquete, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado tras la victoria en San Luis, pero a pesar de esta situación, asegura el argentino que no tiene un equipo titular o de suplentes, porque todos pelean por un puesto titular.

Lo dije el primer día que inicie, no tengo equipo A ni B. La verdad es que todos están a disposición, unos tendrán más. Minutos y otros menos, pero no hay un equipo alternativo o titular. Les di descanso a cuatro jugadores que tenían la mayor carga de minutos y creía era el momento de tener que parar, porque necesito a todos sanos para determinar quién juega cada partido. El equipo de mañana no lo tengo definido, pensaremos lo mejor de acuerdo al rival y lo que podemos intentar hacer nosotros para el partido de mañana”, agregó.

Por último, explicó cómo se adaptará el equipo tapatío a las condiciones adversas que será jugar en Canadá la noche de mañana.

Tenemos que entender que es un campo sintético, no estamos acostumbrados, nosotros jugamos en pasto norma, la velocidad del balón, el frío también es una cosa que no están acostumbrados, pero debemos pensar el partido con lo que tenemos que hacer nosotros. Tomaremos recaudos de lo que podemos ver y buscaremos las mejores opciones para que tengamos un gran partido”, sentenció.