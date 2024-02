América rotará en partidos de Liga MX y ‘Concachampions’ 2024

Para el brasileño André Jardine las rotaciones del América no son cuestión de capricho. El calendario de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf se lo exigen para dosificar el desgaste de sus jugadores.

El tema de las rotaciones no es una opción, es porque es imposible soportar todo este calendario que vamos a tener. Todo el elenco está activo, dando tiempos de recuperación cuando juegan dos partidos consecutivos, las cargas son muy altas, nuestro equipo es muy intenso, entonces es importante ser inteligente en este aspecto”, explicó el técnico de las Águilas, previo a su encuentro de mañana contra el Real Estelí, en Nicaragua.

Sin embargo, Jardine insiste en no dar pistas de su once inicial ni en la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

El portero es la función que consigue soportar más la repetición de partidos, no hay un desgaste aeróbico tan grande, pero también mi intención es en algún momento darle ritmo a Óscar (Jiménez), importante tener a los dos porteros activos, pero en esta función exactamente conseguimos dar una secuencia mayor y (Ángel) Malagón, pero sí voy a encontrar momentos en la temporada para darle minutos a Óscar, pero no sé si necesariamente en este partido”.

Los elementos que no hicieron el viaje a Nicaragua, son: Henry Martín (lesionado), Kevin Álvarez (dolencias físicas), Néstor Araujo (en recuperación) y el nuevo refuerzo, el neerlandés Javairo Dilrosun.

Mientras que las Águilas ya cuentan con el retorno de Jonathan Cabecita Rodríguez. El uruguayo se perdió el juego del fin de semana ante los Rayados de Monterrey (1-1), por enfermedad.

Por otro lado, Jardine se mostró tranquilo por el hilo de dos partidos con empate (sin goles ante Necaxa y a un gol ante Monterrey).

No estamos preocupados, venimos de una racha muy buena de no perder en mucho tiempo, la última derrota que tuvimos fue con Atlético de San Luis, en una serie que estábamos con una ventaja muy grande (semifinales del Apertura 2023). La última derrota fue con Juárez (30 de junio) en la fecha uno. Claro que no ganas todas, pero siento que nuestro equipo va creciendo en consistencia. No ganamos porque no definimos también al frente, pero la defensa se portó muy bien y cuando no podemos ganar es importante no perder, sentimos que vamos por un buen camino, incluso no ganando nuestros últimos dos partidos”.

Respecto al rival en turno, el Real Estelí, el entrenador brasileño calificó:

Me parece muy intenso, siempre busca proponer el juego independientemente de donde juega, tiene extremos muy rápidos que pueden desequilibrar, los laterales apoyan mucho el juego ofensivo, es un equipo que sabe jugar, que sabe a qué juega, que busca situaciones y que normalmente ataca por las bandas con pasajes de los centrales. Me parece un equipo muy bien trabajado, con buenas formas; va a ser un gran partido”.

Por último, André Jardine se dijo comprometido con la causa del americanismo en el plano de competencia internacional.

Estamos en un club que tiene una fuerza internacional muy grande, una afición muy grande, tenemos que estar peleando competiciones internacionales, elevando el nombre de América en las instancias más altas, entonces estamos con este foco y con esta ambición, por eso es tan importante estar atento al máximo detalle y a cada partido no subestimar a ningún rival, porque sabemos cómo es el futbol”.

Aunque la Concachampions es un escenario habitual para el América, será la primera vez que Jardine dirija en esta competición, la cual arranca este martes 6 de febrero, en el Estadio Independencia, en punto de las 21:00 horas (Centro de México).