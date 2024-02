Javier Aguirre pide inteligencia al Mallorca en semifinales de Copa del Rey

El entrenador mexicano del RCD Mallorca, Javier Aguirre, advirtió este lunes que, las semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad son “un partido de 180 minutos”, por lo que pidió a sus jugadores que sean “inteligentes”, ya que “nada termina” en el encuentro de ida en el Mallorca Son Moix, aunque insistió en que “la ilusión está a tope”.

Hay mucha ilusión en el equipo, hay gente que nunca se había plantado en una semifinal, y la ilusión está a tope. Los chicos saben que es el último partido de Copa en casa, hay que dar una buena imagen. Pero hay que entender que es un partido de 180 minutos, que no termina nada aquí mañana y hay que ser inteligentes, pero ilusión es la palabra”, analizó el mexicano en la rueda de prensa previa al duelo.

El conjunto bermellón afrontará el martes la ida de las semifinales de Copa, encuentro para el que los baleares están “hipermotivados”, porque “saben lo que se juegan en estos 180 minutos y lo valoran”. “Estamos ahora 50-50 para la semifinal. Yo tuve la oportunidad de jugar dos semifinales y la experiencia me dice que no termina aquí mañana”, reiteró.

Es muy importante saber y entender que son 180 minutos. Hay que jugar como si fuera, y lo es, el último partido de Copa ante nuestra gente. Espero que esté el estadio rebosante, como estuvo con Girona, que nos animaron, con las luces, las bufandas, los demonios… Por supuesto que influye, te da esa vitalidad extra para ir por esa pelota, aunque sepas que no vas a llegar”, dijo sobre el apoyo de la afición.

El Mallorca llega al partido con “ganas de pasar página”, tras la dura derrota por 0-4 ante el Athletic Club de Bilbao, el pasado viernes en LaLiga española.

Perdimos 15 balones, no uno ni dos, en nuestro campo. Fuimos presa fácil, pero créeme que mañana no vamos a equivocarnos de esa forma. No me preocupan las desconexiones anímicas si no te vuelven a hacer dos goles de churro en 15 minutos (por el doblete inicial de Yuri ante el Athletic)”, expresó.